Vergangene Woche, nach ein paar fabelhaften Tagen an einem mecklenburgischen See, fiel auf der Landstraße plötzlich die Bordelektronik unseres Vans aus. Bei 100 Stundenkilometern. Tacho, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige – alles auf null. Schockmoment, die Aubergine sofort angehalten. Angespannte Minuten auf dem Standstreifen. Alle Sicherungen überprüft, keine fehlerhafte gefunden. In der Werkstatt am Wegesrand hieß es: "Da müssen wir ein Ersatzteil aus den USA bestellen, dauert zwei Wochen, ist ziemlich teuer." Allerdings fahre das Auto nicht schlechter. Ja gut, so ist das dann eben. Eine halbe Stunde später erwacht die Bordelektronik wieder zum Leben.

Auf dem Weg zu einem Interview-Termin in Bocholt, in der Nähe der niederländischen Grenze, landen wir in Hamm-Uentrop auf einem Stellplatz mit herrlichem, unverbautem Blick auf ein Kohlekraftwerk. In der Dunkelheit blinken die Positionslichter der gedrungenen Meiler, auf der angrenzenden A 2 donnert der Verkehr, lärmende Brandung einer Industrienation.

Wir haben noch ein paar Tage, bis wir in Bocholt sein müssen, und das Ruhrgebiet war für uns bislang eine unbekannte Gegend. Deshalb fahren wir am nächsten Morgen durch den berüchtigten Duisburger Stadtteil Marxloh. Man muss nichts gelesen haben über den Problemstadtteil, um zu sehen, dass es hier nicht gut läuft: an jeder Ecke herumlungernde Kerle, heruntergekommene Häuser. Im Kino wirbt die Stadt Duisburg mit 12.000 bezahlbaren Wohnungen. Anders als in Hamburg zieht hier keiner weg, weil die Miete zu hoch ist.

Schließlich Gladbeck, letzter Stopp vor Bocholt, alte Bergarbeiterstadt, ehemals fünf Zechen, die letzte wurde 1971 geschlossen. Kurz spielen wir mit dem Gedanken, uns für die Nacht in die leer stehende Siedlung Schlägel & Eisen zu stellen. P. findet die zur Geisterstadt gewordene Gartenstadt "irgendwie idyllisch", aber wir lassen es dann doch. Am Ende treiben sich nachts Halbstarke in den Ruinen herum und bringen uns um unseren Schlaf.

Wir könnten jetzt die App Park4Night befragen, in der andere Nutzer ihre Stellplätze markieren. Dann wüssten wir Gleichgesinnte in der Nähe. Aber ich setze lieber auf den Zufall. So landen wir auf einem großen Parkplatz, der komplett von Bäumen eingerahmt ist. Eigentlich ein guter Ort, denn er ist von außen kaum einsehbar, und durch das viele Grün kann man sich unkompliziert in die Büsche schlagen.

Im fahlen Licht der wenigen Laternen machen wir uns bettfertig. P. wäscht sich das Gesicht, putzt die Zähne, dann schlüpft sie ins Auto und schlägt in Unterwäsche ein Buch auf. Die Zahnbürste im Mund, sehe ich, wie am anderen Ende des Parkplatzes drei Typen auf Fahrrädern auftauchen. Die Kerle fahren über den Platz. P. liest, sie hat noch nichts gemerkt. "Wirf dir was über", rufe ich. Die drei kommen näher. Ziehen einen immer engeren Kreis um unser Auto. Ich schaue sie an, sie schauen ins Auto, keine Regung im Gesicht. Alle um die 25 Jahre alt. Warum habe ich keinen Baseballschläger im Wagen?

Es ist ja nicht das erste Mal, dass es brenzlig wird. Einmal, tief im Osten, in der Nähe von Greifswald, tauchte mitten in der Nacht ein Auto neben uns auf, der Fahrer nahm uns eine Weile ins Visier und verschwand wieder. Wir dann auch. Ein anderes Mal parkten wir in der Nähe eines Zirkus. Viele Leute gingen mit ihren Hunden Gassi, beachteten unser Auto nicht. Schließlich kamen ein paar Männer mit Alditüten, legten die Hände an die Seitenscheibe und beguckten den Innenraum der Aubergine: Rechner, Kamera, Telefone, unsere wertvollsten Sachen, damit verdienen wir unser Geld.

Auf dem Parkplatz in Gladbeck klappern die Kerle auf ihren Fahrrädern wieder davon, viel zu langsam für meinen Geschmack. Ich steige ins Auto, schließe die Türen. Das laute Knacken der Zentralverriegelung hat noch nie besser geklungen. Aber verdammt, der Fahrersitz ist voller Zeug, das wir zum Schlafen nach vorne geräumt haben: Klamotten, Rucksack, Schuhe. Der Fahrersitz sollte besser frei sein, immer. Hektisches Umschichten auf den Beifahrersitz.

"Wo sind sie?", fragt P.

"Kann sie nirgends sehen."

Dann flammt ein Feuerzeug auf, eine Zigarette glüht, etwa 100 Meter von uns entfernt. Ein Auto fährt vor.

Nach ein paar Minuten verschwindet es wieder.

Neulich habe ich im ADAC-Magazin einen Text über Banden gelesen, die im Süden Europas nachts Gas in den Innenraum von Wohnmobilen leiten, um die Bewohner bewusstlos zu machen und dann auszurauben. Wird uns schon nicht passieren, dachte ich da noch. Erstens fahren wir ja nur in Deutschland rum, und zweitens haben wir auch kein teures Wohnmobil.

Aber vielleicht haben die Mahner und Warner, unsere Eltern und all die anderen, die sich Sorgen um uns machen, doch ein bisschen recht. Exponiert und verletzlich sind wir, das ist die Kehrseite der Freiheit.

Unter den Baumkronen wird die Zigarette weggeworfen, dann bewegen die drei Typen sich erneut in unsere Richtung. "Ooookay", sagt P. Wer weiß, was die vorhaben. Ich klettere auf den Fahrersitz, starte den Wagen, und wir brettern davon.

Schweigend fahren wir durch eine unbekannte Stadt. Im gelben Licht der Straßenlaternen wirkt plötzlich alles einschüchternd, gefährlich.