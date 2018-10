Neulich hat mir ein Leser erzählt, dass er diese Kolumne früher immer gelesen habe, sie jetzt aber nur noch hin und wieder beachte. Das war ein schmerzhafter Moment, ein bitterer Tag. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die Auskunft nehme ich mit Demut an, werde aber nichts überstürzen. Ich muss jetzt erst mal alles in Ruhe analysieren. Und mich dabei selbst brutalstmöglich hinterfragen. Woran hat es gelegen, dass ich mit meinen Kolumnen zuletzt nicht mehr so durchgedrungen bin, wie ich mir selbst das vorstelle? Klar ist aber auch: Für mich als Berliner Spaßschreiber hat es zuletzt wenig Rückenwind aus dem seriositätsbesessenen Hamburg gegeben. Trotzdem bleibe ich der mit Abstand einzige Dausend dieser Zeitung – das ist ein klarer Kolumnenauftrag.

Mein größter Fehler war: Ich habe geglaubt, dass ich mit dem dominanten Schreibstil, mit der Perfektionierung des Wortbesitzgeklimpers die Leser problemlos binden könne. Das war fast schon arrogant. Um Leser zu binden, braucht man Enthusiasmus. Ich habe es aber nicht geschafft, ein neues Feuer zu entzünden. In dieser schwierigen Lage bekenne ich mich zu meiner Verantwortung und ziehe die gleiche Konsequenz wie Jogi Söder: Ich mache weiter.