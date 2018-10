Die Reise in die Welt von Fußballprofi Max Kruse beginnt in einem weißen Haus im Bremer Grüngürtel. Kruse bewohnt es allein, eigentlich ist alles viel zu groß. "Da haben Sie recht", sagt er. Aber er mag die Junggesellen-Atmosphäre. Im Flur stehen Sportschuhe herum, auf einem kleinen Tisch hat der Hausherr den Motorradhelm abgelegt. Von der Couch-Landschaft im Wohnzimmer blickt man auf einen Fernseher, auf dem am Samstagabend das Sportstudio läuft. Das schaut sich Kruse neuerdings gern an. Werder Bremen steht aktuell auf Platz vier der Bundesligatabelle, das war nicht immer so. Abgesehen davon, hat ihn der Trainer zu Beginn der Saison zum Mannschaftskapitän ernannt. Gründe genug, sich den eigenen Auftritt am Abend noch einmal genauer anzusehen.

