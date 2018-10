Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Metaphern verfügen eindeutig über einen verführerischen Charme. Metaphern bebildern Abstraktes, machen Unerklärbares erklärbar oder sind einfach nur heiße, aber betörend schöne Luft. Die Hoheit über die unüberschaubar große Metaphern-Vielfalt hat seit einem Jahr die Regierung inne. Nun zum einjährigen Jubiläum ihres Wahlsieges versucht die Koalition den Dampf der Selbstbeweihräucherung abzulassen. Was wäre dafür probater, als zu Metaphern aus der Welt der Luftfahrt zu greifen? Deshalb sieht der Kanzler seine Regierung auch bereits nach zwölf Monaten Steigflug auf Reiseflughöhe angelangt. Wohin die Reise geht, steht noch in den Sternen dieses türkisen Himmels, aber die Businessclass hat es wie immer fein. Ob für die Holzklasse die Luft dünner wird oder ob auf sie ein "glückliches und gelungenes Leben" wartet, weiß wohl auch der Mann im Cockpit nicht so genau zu sagen. Jedenfalls fühlt sich alles an wie ein Flug, zumindest für die Koalition. Ganz nüchtern betrachtet natürlich, hier sind keine Drogen im Spiel, höchstens bewusstseinsverändernde Substanzen wie Macht, die leicht zum Höhenrausch führen kann. Jetzt ist einmal die Wolkendecke durchbrochen, die das Fluggerät durchgerüttelt hat. Vorläufig steht nichts mehr im Wege. Denn über den Wolken muss die Freiheit bekanntlich wohl grenzenlos sein. Weil die Luft ja keine Balken hat oder so ähnlich. Die "volle Geschwindigkeit" ist erreicht dank des Kapitäns, wie ihn sein Erster Offizier gerne bezeichnet. Nun kann mit dem zunächst noch etwas kargen Bordservice begonnen werden. Da aber die Sicherheit wie immer Thema Nummer eins bleibt und auch auf diesem Flug jederzeit mit Turbulenzen zu rechnen ist, sollten die Passagiere unbedingt auf der gesamten Strecke angeschnallt bleiben. Dieser Flug ist übrigens, wie überraschend, ein Nichtraucherflug, trotz der Nähe zur blauen Sphäre. Da noch die genaue Route fehlt, kann es sich um keinen Linienflug handeln, aber offenbar kann man alles chartern: Flüge, Parteien oder sogar Länder. Und wer sich das Bodenpersonal der Opposition ansieht, ist überzeugt: Das wird eine Langstrecke. Also bitte: Come fly with me!