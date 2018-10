Im Geheimen

Muhu ist ländlicher, als es klingt. Ja, noch ländlicher. Ein kaum besiedelter Flecken Wald in der Ostsee – der Westsee, wie die Esten sie logischerweise nennen. Wer jemals hier war, fuhr wahrscheinlich achtlos vorüber, auf dem Weg nach Saaremaa, der größten baltischen Insel. Auf Muhu also, an der Südküste, da sitze jetzt ich in meinem Zimmer, oder streng genommen: darüber. Ich habe die Tür hinter mir verriegelt, eine hölzerne Leiter an die Wand gelehnt und ein Kämmerchen unter dem Dach erklettert. Meine Geheimbibliothek! Hier fläze ich mich im Ohrensessel und nehme mir vor, kein Haus nach diesem mehr Hideaway zu nennen.

Pädaste Manor ist ein unwahrscheinlicher Ort. Ein Luxushotel, wo keines sein dürfte, weil es weit und breit keine Attraktionen gibt – außer ihm selbst vielleicht. Man kann den Bau nicht einordnen, wenn man ihn das erste Mal umschleicht. Zu klein für ein Schloss. Bunter als die ernsten Steinhäuser in der Umgebung. Und alt. Älter jedenfalls als die Erfindung der Wasserwaage. Schief stehen die Zinnen auf dem Dach, wie eine ramponierte Krone. Schief sind manche Fenster eingesetzt, schief ist die Treppe zum Haupteingang, der meist zugesperrt ist. Man geht zur Seitentür hinein und steht an der Bar, die zugleich Rezeption ist. Bei den paar Gästen, sagt die Frau hinterm Tresen, schafft man gut beides zugleich.

Altes Haus, alte Bäume © Pädaste

Pädaste war fast ein halbes Jahrtausend lang der Wohnsitz eines deutschbaltischen Rittergeschlechts. 1919 erschossen Revolutionäre den letzten Besitzer Alexander von Buxhoeveden. Das Anwesen wurde Volkseigentum, als Pflegeheim und Lager für Heringe. Als die Sowjetunion zerfiel, war vom alten Glanz nichts mehr übrig.

"In den Fluren lag kniehoch Ziegenmist, aus einigen Fenstern wucherten Äste." So sah es aus, als Martin Breuer 1992 mit seinem estnischen Partner dort ein Picknick machte. Er ist kein Deutschbalte, sondern Unternehmer aus Amsterdam. Doch etwas an dem Herrenhaus zwischen Bäumen und Schilf hielt ihn fest; und er beschloss, darin heimisch zu werden. Mittlerweile gehört Pädaste Manor zu den Small Luxury Hotels of the World; die estnische Regierung bringt Staatsgäste her.

Doch noch immer wird gewerkelt; eine Lebensaufgabe ist das wohl. Zum Beispiel die Sache mit der Bar am Empfang; eine neuere Idee von Breuer. Er meint das nicht extravagant – "es war bloß woanders kein Platz". So ein Satz klingt seltsam, wenn man dabei auf einen riesigen Garten schaut, der bis ans Seeufer reicht. Aber Breuer ist Purist; er baut nicht an. Das gesamte Hotel muss in den vorhandenen Gebäuden Platz finden. Das sind außer dem Herrenhaus fünf frühere Ställe und Werkstätten, alle aus wuchtigen Findlingen erbaut. Darum wird es hier nie mehr als 23 Zimmer und Suiten geben.

Pädaste Manor tut so, als hätte die Russische Revolution nie stattgefunden, als hätte das Gut einfach weiterbestanden. Die Zimmer stehen voller Antiquitäten; der Fernseher wurde in der Fußleiste des Betts versenkt. Die Schränke sind alle von Hand bemalt.

Wie sehr man Pädaste Manor mag, hängt davon ab, was man von Martin Breuer hält. Denn er wohnt nicht nur mit im Haus. Er teilt auch sein Eigentum mit den Gästen, ob es die Kunstwerke, die Weine oder Bücher sind. Selbst bei den Playstation-Spielen steht: "aus der Kollektion des Besitzers".