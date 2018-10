Vor ihm auf dem dunkelbraunen Couchtisch liegt sein falsches Leben. Abgeheftet in einem schmalen DIN-A4-Ordner. Darin hat Hermann Lüdeking Behördenschreiben, Aktenauszüge und langsam verbleichende Fotos von sich als blonder, zierlicher Junge abgeheftet. Alles sorgfältig durch Klarsichtfolien geschützt. Lüdekings immer noch kräftige Hände ziehen vorsichtig ein Dokument heraus. "Hier ist meine sogenannte Geburtsurkunde", sagt er. Am 7. März 1944 ist sie ausgestellt worden, in München, im Standesamt in der Herzog-Max-Straße. "Hermann Lüdeking ist am 20. Januar 1936 in Bruckau (Warthegau) geboren", steht da. Bei "Vater" und "Mutter" jeweils eine Zahl von Strichen. 42 ganz genau. 42 Striche, die seine Herkunft verschleiern sollen. "Die Geburtsurkunde ist eine Fälschung", sagt Hermann Lüdeking. "Wie ich wirklich heiße, wo und wann ich geboren bin, ich weiß es nicht."

