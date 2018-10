Es gab mal eine Zeit, als man vom Lagerfeuer-Fernsehen sprach. Weil das Fernsehen Menschen an sich band. Um sich scharte. Bis in den 1980ern die privaten Sender hinzukamen, dominierte der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Wohnzimmer der Republik – und die Gesprächsthemen der Gesellschaft.

Diese Zeiten sind längst passé. Das Nutzungsverhalten der Menschen hat sich rapide gewandelt: Man schaut online Serien, streamt Filme, nutzt YouTube. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird nun oft gesagt, er sei nicht mehr relevant genug. Er erreiche die Gesellschaft nicht mehr, er berichte zu einseitig – und sei zu teuer. Viele dieser Vorwürfe teilen wir ausdrücklich nicht, manche sind schlicht absurd. Immerhin ist die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Umfragen zufolge in jüngster Zeit sogar gestiegen – rund zwei Drittel der Bürger schenken ihm großes oder sogar sehr großes Vertrauen.

Trotzdem ist es an der Zeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu renovieren. Er muss sich an die jetzige Mediennutzung anpassen, er muss flexibler werden, um bei den immer schneller werdenden Innovationszyklen mithalten zu können. Und die Beitragszahler sollen das Gefühl haben, dass ihr Geld sinnvoll angelegt ist.

Die Autoren Thomas Kralinski und Dirk Schrödter sind Medienstaatssekretäre in Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Das System, das bislang galt – über den Programmauftrag gab die Politik den Anstalten vor, was sie anzubieten hatten, diese wiederum kümmerten sich um das Programm –, funktioniert nicht mehr. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen Profil gewinnen, sich stärker auf Information, Bildung, Beratung sowie Kultur fokussieren und als "Marke" sichtbarer werden. Der Erfolg der öffentlich-rechtlichen Medien sollte nicht an Einschaltquoten gemessen werden, sondern an der Relevanz ihrer. Inhalte für die Menschen. Hierbei sind vor allem die Anstalten selbst gefordert, denn aufgrund der Programmautonomie liegt die Entwicklung innovativer Formate allein in ihrer Verantwortung.

Wohlgemerkt, es geht nicht darum, Unterhaltung oder Sport im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu begrenzen. Sie dürfen aber nicht bloß Mittel zum Zweck höherer Einschaltquoten sein.

Unterhaltung kann durchaus bildend, informativ oder kulturell wertvoll sein. Mit ihr lassen sich auch Menschen erreichen, die sich nicht für Nachrichten oder Dokumentationen begeistern. Wie das aussehen kann, haben die Anstalten in zahlreichen Themenwochen bereits gezeigt.

So auch beim Sport. Für viele Menschen sind Sportereignisse ein Teil ihres Lebens. Sie erwarten zu Recht, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien sie an diesen Ereignissen teilhaben lassen. Keine Legitimation gibt es allerdings dafür, mit dem Geld der Beitragszahler die Preisspirale der Übertragungsrechte im Profisport, insbesondere im Fußball, in schwindelerregende Höhen zu treiben.

Wir wollen erreichen, dass den Anstalten nur noch eine begrenzte Auswahl an Programmen verbindlich vorgegeben wird. Alle anderen Angebote sollen ins Ermessen der Anstalten und ihrer, die Allgemeinheit repräsentierenden, Gremien übergehen. Lineare Programme könnten aufgegeben und im Gegenzug neue Online-Angebote erprobt und etabliert werden. Das Jugendangebot funk ist ein Beispiel, wie so ein neues Angebot aussehen kann.