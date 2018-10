So angenehm, so klein

Salina, ein kleines, flughafenfreies Eiland, gehört zu den Äolischen Inseln, und dieser Name sollte schon eine Warnung sein. Hieß Äolus doch auch dieser freundliche Gott aus der griechischen Mythologie, der Odysseus einen praktischen Sack voller Winde mitgab, welchen dessen stets dämliche Gefährten dann allerdings neugierig aufbanden und so einen gewaltigen Sturm entfesselten.

Es kann also, um das ein wenig klarer zu sagen, absolut passieren, dass Sie gar nicht so schnell nach Salina gelangen, wie Ihnen das lieb wäre, und Sie stattdessen in Milazzo auf dem gefühlten Festland Sizilien warten müssen, weil über die See einer jener Stürme fegt, die die Fähren hinüber zu den Äolischen Inseln regelmäßig am Ablegen hindern.

Zugleich kann das Hinauszögern der Erfüllung eines Bedürfnisses bekanntermaßen die Lust steigern, und es gibt dann wirklich kaum etwas Schöneres, als endlich und nach übler Überfahrt im Hafen von Santa Marina von Salina einzulaufen, dort in ein Taxi zu steigen und auf der gewundenen Küstenstraße, die sich zwischen den Weinbergen und Gärten zur Linken, dem glitzernden Mittelmeer zur Rechten entlangschlängelt, ins Städtchen Malfa, zum Hotel Signum zu fahren, dem bestimmt besten Hotel des gesamten Archipels.

Die letzten Meter werden Sie zu Fuß bewältigen, das Hotel liegt abseits der Hauptstraße. Unter duftenden Feigenbäumen und blühender Bougainvillea gelangen Sie durch eine winzige Gasse zum Eingang des Grundstücks, laufen vorbei am kleinen Spa und dem gerühmten Restaurant mit bunten Glasscheiben und stehen endlich vor der Rezeption. Das Signum ist, wie es sich für ein wirklich angenehmes Hotel gehört, sehr klein. Es besteht aus einem schattigen, terrakottagefliesten Landhaus im typisch äolischen Stil, mit flachem Dach also und getünchten Außenwänden sowie einer Reihe ähnlich gebauter Nebenhäuser, die sich um eine große Terrasse und einen wunderbaren, zum Meer hin abfallenden Garten gruppieren, in dem Orangen- und Zitronenbäume, Kakteen und Kräuter wachsen. Die Zimmer sind luftig, hell und kühl, mit guten Betten und ländlichem Mobiliar. Es gibt sie mit Garten- und mit Meerblick, Meerblick ist natürlich am schönsten, dann öffnen Sie morgens weit die Fenster, und Sie schauen über die Wipfel der Zitrusbäume hinweg auf die See und die darin so hübsch und kegelförmig ruhende, benachbarte Vulkaninsel Stromboli, aus deren Spitze stets eine feine Rauchwolke aufsteigt, ganz so, als würde sie eine ägyptische Zigarette rauchen.

Es gibt danach dann nicht viel zu tun im Signum und auf Salina, und das ist im Grunde auch die Pointe an der Geschichte. Die Insel ist landschaftlich wundervoll mit ihren zwei Vulkanen und den vielen Gärten und Äckern, touristisch sonderlich entwickelt ist sie aber nicht. Da ist kaum Kultur, die zu besuchen sich lohnen würde, die Zahl an Wanderwegen ist schmal, es gibt auf Salina noch nicht einmal besonders besuchenswerte Badestrände – der schönste noch befindet sich eine halbe Autobusstunde entfernt im verschlafenen Pollara. Aber ganz aufrichtig: Sie sollten nicht für Strandurlaub nach Salina reisen, das ist Quatsch. Die Idee bei diesem Hotel und an diesem Ort ist: Ruhe. Und Essen.

Das Signum ist berühmt für seine Küche, in der, ist das nicht schön, die Tochter der Gründer steht, Martina Caruso, die jüngste mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Köchin Italiens – ihr Bruder ist der Hotelmanager. Als die Eltern der beiden das Signum eröffneten, war es das erste Hotel überhaupt auf der Insel, und dass der ganze Laden langsam, vorsichtig, liebevoll gewachsen ist und den Betreibern am Herzen liegt, bemerkt man überall, nicht zuletzt im angenehmen Umgang mit den Gästen, denen vom Personal am sweet spot zwischen Höflichkeit und Entspanntheit begegnet wird.

Restaurant-Chefin Martina Caruso füllt Ravioli mit Tintenfischtinte und Ricotta. © Udo Bernhart/Picture Alliance

Martina Caruso kocht jedenfalls sizilianisch-salinaisch in Hochraffiniert, das heißt, es gibt weniger eine Küche der abgefahrenen Zubereitung denn einfach der allerbesten Zutaten in großartiger Kombination. Auf Sizilien und Salina wächst bekanntlich alles, was das Herz begehrt, drumherum liegt fischreiches Meer, die Sachen kommen frisch und fein auf den Tisch. So eine Art Fusilli mit so einer Art Paprika und Pistazien kriegt man im Signum dann zum Beispiel serviert, klingt einfach, aber man muss gleich weinen, wenn man das isst. Dazu natürlich die wunderbarsten Weine, auf der Insel selbst wird großartiger, in ganz Italien berühmter Malvasier angebaut. Das Restaurant liegt auch sehr schön in einer Art Gartenhaus, die eine Wand besteht wie gesagt ganz aus buntem Glas. Zum Frühstück wirft die Sonne bunte Flecken auf den Boden, man hat frisches Obst, Croissants, Eier, Käse und Orangenmarmelade vor sich und kriegt gleich sehr gute Laune.

Wenn man nicht gerade isst oder sich an der sehr guten, gemütlichen Bar im Haupthaus einen Negroni genehmigt als Aperitivo oder einfach so, dann verbringt man seine Zeit am Pool liegend oder im Garten sitzend, und man hat am besten mehrere gute Bücher dabei, denn im Signum wird man auch dazu kommen, sie zu lesen. Nachschub findet sich notfalls auch in der netten Bibliothek, in der es ruhig genug ist, um zu stöbern oder Schach zu spielen. Beim Spaziergang durch Malfa entdeckt man vor der kleinen Kirche den Hauptplatz, in dessen steinernen Boden eine Windrose eingelassen ist und von dem aus der Blick weit über die See geht, er wirkt wirklich wie aus der Zeit gefallen, höchstens dass die pastagefüllten sizilianischen Jungs inzwischen weniger echten Fußball auf dem Platz spielen denn auf ihren Handys und Playstation-Portables. Die Alten sitzen aber immer noch da und legen den Kopf auf den Krückstock und sagen manchmal wahrscheinlich den lieben langen Tag kein Wort.

Hotel Signum In der Nähe Granita auf der Zunge Lingua, "die Zunge", ist ein kleiner Hafen hinter Santa Marina, an dessen sonnenbeschienenem Quai sich das Da Alfredo befindet. Hier wird die beste Granita der Äolischen Inseln serviert, heißt es, und auch wenn das für diesen Text nicht überprüft werden kann, erscheint das nach einer Probe doch realistisch. Granita ist eine Art sizilianischer Slushie, sprich crushed ice mit Geschmack, und wird von den Einheimischen gern mit Brioche und Kaffee als sommerliches Frühstück genossen. Für Touristen ist es einfach eine schöne Alternative zum gelato. Da Alfredo, Via Marina Garibaldi, Lingua Tagestour nach Lipari Von Santa Marina kommen Sie per Fähre in kurzer Zeit auf die Nachbarinsel Lipari, deren Hafen ungleich lebendiger, touristischer, anstrengender wirkt als die verschlafenen Örtchen auf Salina. Vielleicht haben Sie an einem Tag ja mal Lust auf etwas mehr Aufregung. Ein Highlight der Insel ist jedenfalls Da Filippino, ein über hundert Jahre altes, großartiges Restaurant, in dem für jeden Gast gefühlt zwei Kellner in Livree bereitstehen. Man sitzt in einem Art-déco-Wintergarten, der padrone sitzt rauchend am Eingang über den Büchern, es gibt einen Tintenfischrisotto, den Sie nie vergessen werden, und dann ein ebenso fantastisches cassata. Motorino mieten Man kann die ganze Insel mit einem Bus befahren, der stündlich vom Kirchplatz abgeht, ganz nahe am Hotel. Oder man leiht sich bei einer der verschiedenen Vermietungen in Malfa ein motorino. Mit 50 ccm darf sie ja jeder Führerscheinträger fahren, und so erkundet man die wenigen Straßen der Insel auf eine italienischere Art. Fahren Sie auf dem Roller zur Kirche San Lorenzo, von deren Portal aus man schön das Meer sehen kann, oder besuchen Sie die Casa di Pablo, einen Drehort des Kultfilms Il Postino, den in Italien fast jeder kennt und der – großer Stolz – auch auf Salina gefilmt wurde.

Entlang dieses Platzes befinden sich auch ein paar anständige Restaurants, das Malvasia zum Beispiel. Anständig heißt: für sizilianische Verhältnisse nicht schlecht, für deutsche Verhältnisse großartig. Hier kann man gut essen, ohne so arm zu werden, wie man das im Signum würde, äße man dort jeden Tag. Die Involtini des Malvasia sind jedenfalls unheimlich gut, so wie im Grunde, das kann man durchaus sagen, eigentlich das Leben überhaupt als Gast auf Salina. Das Signum ist da sozusagen nur das Siegel, das Emblem.

Hotel Signum, Via Scalo 15, 98050 Malfa, Tel. 0039-090/984 42 22, DZ ab 120 €