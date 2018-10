Ein Paradox

Wir sind gespalten, aber glauben an den Konsens

Von Silja Häusermann

Politisch trennen die Schweizerinnen und Schweizer heute sehr tiefe Gräben. Die parteipolitische Landschaft gehört zu den polarisiertesten von Westeuropa. Das liegt vor allem daran, dass die beiden Polparteien SP und SVP sowohl in Immigrations- und gesellschaftspolitischen Fragen als auch in Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik vergleichsweise extreme Positionen einnehmen.

In einer Studie an unserem Institut untersuchen wir zurzeit, welche Identitäten für diese beiden polarisierten politischen Lager relevant sind – und in welchen Gruppen, denen sie sich selbst zugehörig fühlen, sie sich voneinander unterscheiden.

Dabei zeigen sich die größten subjektiven Unterschiede zwischen rechtsnationalen und links-grünen Wählerinnen und Wählern nicht bezüglich sozialer Klasse oder Bildung – obschon sie sich dadurch objektiv durchaus unterscheiden. Es sind ihre Herkunft und ihre urbane beziehungsweise ländliche Verortung, die für die Polparteien-Wählerschaft im Vordergrund stehen.

SVP-Wählende geben an, dass ihnen Nationalität, ihre Sprache und eher ländliche Zugehörigkeit wichtig sind für die Definition ihrer Identität. Ebenso wichtig ist für SVP-Wählende die negative Abgrenzung gegenüber Kosmopolitismus und Urbanität. Wer allerdings SP oder Grüne wählt, antwortet in der Tendenz genau umgekehrt. Weitgehend einig sind sich die politischen Lager in der Schweiz hingegen darin, dass ihnen die Religion, die Hautfarbe und die soziale Klasse weniger wichtig sind für ihre subjektive politische Gruppenidentität. Auch die Abgrenzung gegenüber Akademikern und Akademikerinnen zieht sich quer durch die politischen Lager.

Angesichts dieser starken Polarisierung und Abgrenzungen ist es fast etwas paradox, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer in institutionellen Fragen weitgehend einig sind: Wie schon in der Vergangenheit befürworten sie weiterhin Konkordanz und Konsensdemokratie und haben ein sehr hohes und stabiles Vertrauen in die politischen Institutionen und Entscheidungsgremien.

Silja Häusermann ist Professorin für Schweizer Politik und Vergleichende politische Ökonomie an der Universität Zürich.



Eine Kopfsache

Was uns wirklich trennt, ist das Vertrauen in die Wissenschaft

Von Fritz Sager

Die meisten gesellschaftlichen Gräben, welche die Schweiz durchziehen, lassen sich in den Abstimmungsresultaten gut nachweisen: zum Beispiel die Gräben zwischen Stadt und Land, Linken und Rechten, Armen und Reichen, Konservativen und Progressiven, Alten und Jungen, Eltern und Kinderlosen, Weltoffenen und Nationalisten.

Daneben gibt es aber einen weiteren politisch relevanten Graben, der sich weniger in Abstimmungsergebnissen als vielmehr in den Diskussionen und Debatten auftut, die den Abstimmungen vorangehen. Ich nenne diesen Graben den Evidenzgraben.

Der Evidenzgraben öffnet sich zwischen jenen Menschen, die sich bei ihren Überlegungen und Entscheidungen auf wissenschaftlich belegte Ergebnisse stützen, und denjenigen, die das nicht tun, weil sie dieser vermeintlichen Evidenz die Gültigkeit absprechen. Erstere glauben an die Erkennbarkeit einer objektiven Wahrheit, für Letztere ist Wahrheit subjektiv und entsprechend verhandelbar.

Der Evidenzgraben ist sowohl erstaunlich als auch gefährlich. Wissen ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz. Das Land investiert viel in seine Hochschulen – und das mit Erfolg. Hiesige Forschung und Lehre zählen zu den besten weltweit. Angesichts des Aufwandes, den wir für Ausbildung von hervorragendem wissenschaftlichem Nachwuchs betreiben, ist der Umstand erstaunlich, dass sich ein Teil der Bevölkerung auf den Standpunkt stellt, das auf diese Art und Weise geschaffene Wissen sei nicht glaubwürdig. Dieser Teil der Bevölkerung betrachtet Wissen als Angebot, aus dem man wählen kann, was einem passt und was nicht. So besteht kein Widerspruch darin, der Forschung zu vertrauen, wenn sie das Wetter vorhersagt, sie aber gleichzeitig anzuzweifeln, wenn sie den menschengemachten Klimawandel nachweist.

Diese Haltung ist gefährlich. Politik ist die Lösung von gesellschaftlichen Problemen. Sowohl für die Feststellung von Problemen als auch bei der Erarbeitung von Lösungen sind wir auf Wissen angewiesen. Wenn Wissen verhandelbar wird, erübrigen sich Argumente in der politischen Debatte, da jede Seite sich auf ihre eigene Vorstellung von Wissen stützt. Wissen wird mit Überzeugung gleichgesetzt und ist damit nicht mehr widerlegbar. Damit wir Argumente vorbringen und austauschen können, brauchen wir einen gemeinsamen Grundkonsens, was wir als empirische Evidenz anerkennen – und was nicht. Je mehr diese Grundlage erodiert, desto schwieriger wird es für die Politik, tatsächlich funktionierende Lösungen für Probleme zu erarbeiten. Evidenz ersetzt nicht die politische Debatte, aber sie bietet ihr eine Basis.

Die Überbrückung des Evidenzgrabens ist weniger die Aufgabe der Zweifelnden als diejenige der Wissenschaft, die ihre Scheu vor der öffentlichen Debatte ablegen sollte. Forschende sollen ihre Befunde gerade bei politischen Fragen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erläutern, um so einen Nutzen bei jenen zu erbringen, die sie letztlich finanzieren und ermöglichen.

Fritz Sager ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bern.