In der SPD ist das, was gerade öffentlich gesagt und gehofft wird, nicht halb so interessant wie das, worüber innerhalb der Partei seit Wochen gesprochen wird – und seit dem 9,7-Prozent-Debakel in Bayern besonders intensiv. Gesagt wird, dass man die Regierungsarbeit im Bund nicht allein am Ergebnis einer Landtagswahl in Bayern bemessen dürfe. Und gehofft, dass die SPD mit der bisherigen Justizministerin Katarina Barley als Spitzenkandidatin bei der Europawahl im Mai nächsten Jahres ein so gutes Ergebnis erreichen kann, dass von da an vieles besser wird. Parteichefin Andrea Nahles sagt und hofft das. Und Vizekanzler Olaf Scholz natürlich auch.

Gesprochen wird in der Partei allerdings über etwas anderes. Darüber, dass die SPD endlich rausmuss aus der großen Koalition, und zwar möglichst schnell.

"Da läuft hinter den Kulissen ganz viel", raunt ein führender Genosse. An den Gesprächen beteiligten sich "alle relevanten Führungsfiguren außer Nahles und Scholz". Wegen der Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober hielten sich zwar alle zurück, niemand wolle sich den Vorwurf einhandeln, die Chancen der hessischen Genossen zu schmälern. Die entscheidende Frage werde aber längst diskutiert: "Gehen wir Ende 2019 raus – oder schon früher?" Ende 2019, zur Halbzeit der Legislaturperiode, will die große Koalition ohnehin Bilanz ziehen. Darauf hatte die SPD in den Verhandlungen mit der Union bestanden.

Wie aber kommt die SPD raus aus der Groko? Und wie kann sie verhindern, dass sie am Ende wieder einmal als große Verliererin dasteht?

Seit März dieses Jahres regiert die SPD an der Seite der Union, zum dritten Mal innerhalb von vier Legislaturperioden. Skeptiker warnten damals, die SPD werde bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr mit der Volkspartei CDU konkurrieren, sondern mit den politischen Halbmittelgewichten Grüne, AfD und Linke. Doch selbst diese Warnung erweist sich als zu optimistisch. Nicht drei Jahre, nur sieben Monate brauchte die SPD, um auf 15 Prozent zu schrumpfen. In Umfragen liegt sie nun hinter Union, Grünen und der AfD auf Platz vier. Selbst viele, die im Frühjahr für die große Koalition waren, sind jetzt dagegen. Nur, wie kommt man raus?

Die sozialdemokratischen Exiteers sind davon überzeugt, dass man einen guten Grund braucht, um eine Regierung in angespannter Zeit zu verlassen. Ein anlassloses "Ich bin dann mal weg" würden die Wähler als parteipolitische Selbstsucht empfinden – und abstrafen.

Wäre es ein guter Grund zu gehen, wenn der Machtkampf zwischen Merkel und den Konservativen in der Union auch nach der Hessen-Wahl nicht endet? Mit dem Eindruck, die Regierung komme vor lauter Streit gar nicht dazu, das Land zu regieren, ließe sich ein Abschied der SPD zwar "überzeugend begründen", sagt ein Mitglied des Parteivorstandes. "Aber dann haben wir noch lange keine Botschaft für den folgenden Wahlkampf." Nicht die Probleme der Union dürften für die SPD der Anlass sein, die Koalition zu beenden, sagt er weiter: "Wir müssen Themen hochziehen, die wir inhaltlich eskalieren können." Nur so wüssten die Leute bei Neuwahlen, wofür die SPD stehe. Der Ausstiegsgrund muss also plausibel genug sein, um die Menschen zu überzeugen. Und stark genug, um Stoff für einen erneuten Wahlkampf zu liefern.