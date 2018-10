Brief dreiundzwanzig

Manchmal, wenn ich einen Gedanken habe, den du auch hättest haben können, ist es, als würde sich deine Silhouette über meine legen.

Brief vierundzwanzig

Gegen Ende hast du viel Gewicht verloren. Die Pflegerinnen brachten dir eine weichere Matratze, aber es half nichts. Du lagst wie auf einem Brett.

Brief fünfundzwanzig

Du warst Korrektor beim Tages-Anzeiger und wolltest Vaterschaftsurlaub, als ich zur Welt kam. Man sagte dir, das sei nicht möglich, aber du sollest doch kündigen und dann wiederkommen. Du hast gekündigt und kamst nicht wieder. Dreissig Jahre später arbeite ich dort, und bald stimmen wir über die Initiative zum Vaterschaftsurlaub ab.

Brief sechsundzwanzig

Dein Rat gegen Schlaflosigkeit: das eine Bein unter, das andere über die Decke legen. Irgendwann wechseln.

Brief siebenundzwanzig

Aus dem Fenster schauen, im Buch lesen, zuhören. Kaffee kochen, nach der Wähe im Backofen sehen – um dich war eine Ruhe, so gross wie du selbst.

Brief achtundzwanzig

Mit Freunden habt Mama und du euch nachts in den Garten einer Villa gestohlen, ihr seid über die Mauer gestiegen und ins Gras gelegen. Einmal hast du dich aus dem Fenster eines fahrenden Autos erbrochen. Ihr seid lange in den Beizen gesessen, habt viel geraucht. Ich sammle diese Geschichten als Beweis dafür, dass du gelebt hast.

Brief neunundzwanzig

Was hättest du heute gekocht? Und was wäre es morgen?

Brief dreissig

Immer wieder Anfälle von unbestimmtem Heimweh.

Brief einunddreissig

Als dein Vater starb, war es das erste Mal, dass ich in dir auch einen Sohn sah. Einen, der eine ganz andere Beziehung zu seinem Vater hatte, eine entfernte, lose – etwas, zu dem sich nichts hinzufügen liess. Ich rief dich an, wollte wissen, wie es dir gehe, und das Einzige, was du sagen konntest, war ein Satz über deine Mutter: dass sie jetzt, nach über 50 Jahren Ehe, in einem ständigen Verlust aufwache, jeden Morgen aufs Neue.

Brief zweiunddreissig

Wir waren in Paris, du hast in einem Café einen Tee bestellt und Zucker in deine Tasse geschüttet. Ich fragte, ob der Tee schmecke, du hast genickt. Welche Sorte es denn sei, wollte ich wissen, die Flüssigkeit in deiner Tasse sah seltsam farblos aus. Du konntest es nicht sagen, und als wir in den Teekrug schauten, bemerkten wir, dass da gar kein Beutel drin war – die Bedienung hatte ihn vergessen. Alle am Tisch lachten, du auch. Aber nachbestellen oder auf das Versäumnis hinweisen wolltest du nicht. Es war dir nicht wichtig, du selbst warst dir nicht wichtig; nicht in jenem Moment und auch sonst nicht – manchmal bis zum Selbstvergessen.

Brief dreiunddreissig

Seit du nicht mehr lebst, sind andere Väter von anderen Töchtern gestorben. Abgetreten ins Reich der verlorenen Väter.

Salome Müller: Love, Pa. Briefe an meinen Vater. Echtzeit, 2018, 134 Seiten , 19 Franken. Erscheint am 19. Oktober