Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Sie werden sich an den Film Saving Private Ryan (auf Deutsch unter dem Titel Der Soldat James Ryan) erinnern: Während des Zweiten Weltkriegs ordnete der US-Präsident an, den Soldaten Ryan zu retten, dessen drei Brüder an verschiedenen Fronten gefallen waren. Letzte Woche ließ Trump gewissermaßen ein Remake des Films unter dem Titel "Saving Pastor Brunson" drehen.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Der Fall stellte sich als eine Art ungleiches Kräftemessen zweier Staatschefs mit ähnlichem Politikstil dar. Erdoğan versuchte, seine bereits vielfach erprobte Taktik "Ergebnisse durch Geiselnahme" auch den USA gegenüber anzuwenden. 2016 war Pastor Brunson aufgrund anonymer Zeugenaussagen wegen Spionage und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verhaftet worden. Aufrufen aus den USA, ihn freizulassen, bot Erdoğan Paroli: "Solange ich im Amt bin, kriegst du den Terroristen nicht." Was er mit der Geiselnahme Brunsons bezweckte, formulierte er – in Missachtung der Justiz – so: "Auch ihr habt da einen Prediger (Fethullah Gülen), gebt ihn uns, dann kriegt ihr den Pastor."

Allerdings merkte er schnell, dass er Trump unterschätzt hatte. Der US-Präsident reagierte harsch auf die Einladung zum Deal. "Sie nennen ihn Spion, aber ich bin mehr Spion als er", twitterte er aus Protest gegen Erdoğans Attitüde, alle Widersacher als Agenten abzustempeln. Anschließend kam es zu einer für die Türkei beschämenden Strafaktion.

Am 18. Juli 2018 ordnete das Gericht die Fortsetzung der Haft für den Pastor an. Der US-Präsident twitterte umgehend, das sei "eine totale Schande", Erdoğan müsse etwas tun. Doch die Verhandlung war auf den 12. Oktober vertagt worden. Rasch war eine Eillösung bei der Hand: Am 25. Juli trat das Gericht erneut zusammen, und Brunson kam "aus gesundheitlichen Gründen" frei. Erdoğan wollte seinen Trumpf aber nicht ganz aus der Hand geben, der Pastor erhielt Hausarrest. Da riss der Faden. Vizepräsident Pence’ Reaktion: Komme Brunson nicht unverzüglich frei, würden die USA erhebliche Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängen.

Das Vermögen der involvierten türkischen Minister für Inneres und Justiz in den USA wurde beschlagnahmt. Im US-Kongress standen Sanktionen wie die Blockierung der Auslieferung von Kampfjets und die Aussetzung von Krediten und Hilfsgeldern durch internationale Finanzinstitutionen auf der Tagesordnung. An einem einzigen Tag stürzte die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar um 20 Prozent auf ein historisches Tief ab. Die ohnehin kriselnde türkische Wirtschaft brach ein. Erdoğan blieb nur ein Weg: Einlenken, ohne dass es wie Einlenken aussah.

Er machte Trump für die Wirtschaftskrise verantwortlich und löste in der türkischen Öffentlichkeit eine antiamerikanische Kampagne aus, startete aber zugleich eine Geheimdiplomatie. Während Erdoğan-Anhänger öffentlich iPhones zertrümmerten und Dollars verbrannten, suchte Ankara nach Wegen der Versöhnung mit Washington. Schließlich sagte Erdoğan: "Das Urteil fällt die Justiz." Genau wie bei Deniz Yücel hatte er seinen Spruch "Solange ich hier bin, kriegt ihr ihn nicht" heruntergeschluckt.

In der letzte Woche änderten die anonymen Prozesszeugen ihre belastenden Aussagen und erklärten dem Richter, er habe sie falsch verstanden. Brunson kam frei. 24 Stunden später traf er Trump im Weißen Haus. Die "Rettung" des evangelikalen Pastors vor den Novemberwahlen war für Trump großartige Propaganda.

Gleichwohl belegt der Fall, wie stark die Justiz in der Türkei Regierungsbefehlen gehorcht. Nach dem Ende der Krise sagte Außenminister Çavuşoğlu, er hoffe, die USA hätten jetzt verstanden, dass man bei der Türkei mit Druck gar nichts erreiche. Dabei hatte die ganze Welt gerade das Gegenteil verstanden.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe