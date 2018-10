Vor 200 Jahren wurde die Uni Bonn gegründet. Welche Rolle spielen Hochschulen heute für die Gesellschaft?

Der hier abgedruckte Text beruht auf einer Rede, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. Oktober in Bonn hält. Dort hat die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität gerade viel zu feiern: Am 27. September wurde bekannt, dass sie die erfolgreichste Hochschule in der aktuellen Exzellenzstrategie ist mit sechs ausgezeichneten Clustern. Auf den Tag genau vor 200 Jahren begann die Geschichte der Uni Bonn mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde durch König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Steinmeier hält die Festrede im einstigen Plenarsaal der Bonner Bundesrepublik, dem heutigen World Conference Center.

Die Geschichte der Demokratie in unserem Land ist vielfach mit der Geschichte der Universität Bonn verwoben. Dabei war der lange Weg zur Demokratie ein verschlungener Weg, mit Um- und auch Abwegen.

Wenn wir heute auf diese vergangenen 200 Jahre, auf diesen krummen Weg zur Demokratie schauen, dann bleibt die Frage: Was sollen Universitäten eigentlich heute leisten? Was dürfen wir von ihnen erwarten? Und was wünschen wir uns?

Wenn ich mir selbst etwas wünschen dürfte, dann wäre es das: Dass die Universitäten bei allem Fokus auf die Wissenschaft immer auch das eine sind: Orte der Demokratie.

Was heißt das konkret? Zunächst einmal glaube ich: Um ein Ort der Demokratie zu sein, muss die Universität zuallererst ein Ort der Freiheit sein!

Denn, daran muss man in diesen Zeiten leider erneut erinnern: Demokratie ist nicht eine entweder liberale oder illiberale. Vielmehr gilt: Demokratie ist entweder liberal – oder sie ist nicht. Die "illiberale Demokratie" ist ein Widerspruch in sich. Entgegen Auffassungen, wie sie neuerdings in manchen Teilen Europas vertreten werden, geht Demokratie nicht ohne Rechtstaatlichkeit und Minderheitenschutz, sie verendet ohne Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten. Und sie steht und fällt mit der Freiheit des Geistes!

Universitäten sind Orte, an denen die Freiheitsräume und Schutzrechte in einer Demokratie immer neu ausgelotet werden. Sie sind Orte der Diskussion über die Maßstäbe des Sagbaren und des Unsäglichen, über die Grenzen und den Nutzen neuer Ideen. Ja, die Universität braucht Freiheitsräume – aber an der Universität werden Freiheitsräume auch überhaupt erst verhandelt und definiert! Die akademische Suche nach Wahrheit und Erkenntnis führt uns immer wieder in solche Debatten hinein. Das ist herausfordernd, häufig unbequem. In den vergangenen Jahren zum Beispiel gab es, gerade in Amerika, eine Tendenz, die Unis zu abgeschirmten Biotopen der sauberen Sprache und der seelischen Irritationslosigkeit zu entwickeln. Vor lauter Rücksichtnahme und "Trigger-Warnungen" verschwindet mancherorts sogar Shakespeare vom Lehrplan. Das halte ich für falsch. Anständiger Umgang miteinander, das bedeutet niemals Schonung vor intellektueller Herausforderung – schon gar nicht an einer Universität!

Frank-Walter Steinmeier ist seit März 2017 Bundespräsident. Zuvor war er unter anderem Außenminister und Chef des Kanzleramts

Aber umgekehrt sage ich denen, die die viel gescholtene "Political Correctness" schon zum Kampfbegriff erkoren haben: Political Correctness heißt nicht zwangsläufig Feigheit oder Sprachpolizei, sondern ist zuerst einmal Ausdruck von mühsam erworbener Zivilität und historischer Sensibilität. Das ist ein wichtiger Unterschied – und um ihn zu erkennen, da brauchen wir Sie alle an den Universitäten, als nüchterne und unnachgiebige Stimmen in den großen Debatten unseres Landes!

Demokratie lernen, das geht nur in Freiheit und Verantwortung! Wenn in unserer digitalen Wissensgesellschaft bald gut die Hälfte eines Jahrgangs an die Hochschulen geht, dann tragen die Hochschullehrer große Verantwortung für die Zukunft der Demokratie! Manche sagen, dass das Universitätsstudium nach den Reformen der vergangenen Jahrzehnte heute eher einer All-inclusive-Kreuzfahrt gleicht denn einer individuellen Abenteuerreise. Gemeint ist wohl: ohne die Erfahrungen, die zur Verortung des künftigen Platzes in der Gesellschaft notwendig sind.

Ich halte das für etwas übertrieben. Aber: Bei aller Strukturierung und Leistungssteigerung durch Bologna, mit Bachelor und Master, Modulen und Benotung, da ist doch eines wichtig: die Freiheit bei der Wahl des Studienwegs, die Freiheit zur Debatte und die Freiheit zum Austausch, auch über die Grenzen des eigenen Fachs, der eigenen Hochschule und des eigenen Landes hinweg. All diese Freiheiten, die gilt es zu schützen und zu pflegen, wenn wir, wie Schiller es in seiner Antrittsvorlesung in Jena ausgedrückt hat, nicht nur "Brotgelehrte" wollen, sondern "philosophische" und – vermutlich würde er heute ergänzen – auch demokratische "Köpfe".