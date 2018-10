Der Mann war spirrelig, wie es damals hieß. Er trug einen fadenscheinigen Anzug in Grau und hing, den schmalen Kopf abgeknickt, als sei er ihm zu schwer, im Sitz des Busses, der von unserem Dorf in die kleine Bundeshauptstadt fuhr. Graue Strähnen. Ich sah den zusammengerutschten Mann, und mich durchzuckte eine Erkenntnis. Ein Versager! Wie traurig er aussah, also komplett fertig.

Ich war sechs oder acht Jahre alt und kannte mich mit Versagensgefühlen gerade etwas aus. Kurz zuvor, beim Einstieg in den Bus, war mir ein Schokoladeneis von der Waffel gekippt, die braune Masse war über die Edelweißblüte gerutscht, die meine Mutter auf den weißen Latz meines gestrickten Trägerrocks mit plüschigen Wollfäden gestickt hatte, meine Mutter hatte versucht, den Schaden zu beheben, tupfend und wischend mit ihrem Batist-Taschentuch, das bei Fahrten in die Stadt stets zart duftend in ihrer Handtasche lag – na ja. Eine ganze Riesenkugel. Dazu braun. Hoffnungslos. "Das war das erste und letzte Eis deines Lebens", fauchte meine Mutter, und für einen Moment war mein zukünftiges Leben vor mir aufgeblitzt, Jahre und Jahre, ohne Ende und ohne Eis. Eine Wüste.

Nun denn, wenige Momente später hatte ich mich natürlich wieder gefangen, kindlicher Übermut sagte mir, irgendwann würde ich doch mal groß sein und dann wäre ich so eiskompetent wie all die Erwachsenen um mich herum. Die Dinge würden mir gelingen. Und dann sah ich diesen Mann in Grau und verstand: Das Leben kann auch abkippen, gründlich und auf immer, vorbei sein, und was war? Nix war.

Ab und zu habe ich an diesen Mann gedacht. Wenn die Dinge nicht so laufen, klaro. Auch ein bisschen zärtlich. Alte Frage von Furcht und Mitleid. Wenn ich abends in der Bahn sitze, oft in Gesellschaft von Männern, die in Richtung Vorort fahren, keine Männer in Polyester, sondern Typen, die etwas zu prall in typischerweise blau-weiß gestreiften Hemden stecken, dazu das dunkle Tuch, gerne Ledergürtel, sogar Echse, was natürlich nicht pc ist, aber, weil so teuer, sich wohl gut als Weihnachtsgeschenk für einen Anwalt in Villenlage eignet. Sie sitzen da, hingeplumpst wie die sprichwörtlichen Pfeffersäcke, die Gesichter über den Kragen teigig von der Anstrengung des Tages, man sieht im Neon der Hamburger Verkehrsbetriebe jede schwitzige Pore. Man sieht, diese Männer sind vielleicht ziemlich weit oben, aber abends doch fertig mit diesem verdammten Leben, fast so wie der kleine Typ damals.

Männer in Schieflage. Ob sie mitbekommen haben, dass gerade ein Buch mit dem Titel Die letzten Tage des Patriarchats erschienen ist? Autorin: Margarete Stokowski. Kleine scharfsinnige Frau, bringt schon in Kapitel 1 einen kleine Hessen dazu, das Wort "unerroddisch" zu nuscheln. Gemein, aber lustig. Apropos Buch. Gestern Abend sah ich einen alten Mann auf unserer Piazza. Bart, und keine Strümpfe. Neben sich auf der Bank eine Sporttasche, wie sie Obdachlose gerne zur Tarnung tragen. Er winkte mich heran, mit einem Buch, er rief: "Schenke ich Ihnen!" Er sagte mit seinem komischen Akzent: "Das ist von Chtefan Chweig. Toll. Liest man in zwei Tagen!"

So hatte mir noch nie jemand von Stefan Zweig gesprochen. Ich nahm es in die Hand, ein strapaziertes Vorwende-Exemplar mit nikotingelbem Papier, ich sagte: "Echt geschenkt?" Er lachte. Dann sagte er: "Also ein Zehner wäre okay." Darüber lachten wir beide.

Wir spielten dann noch ein Spiel. Würde ich seinen Akzent erraten, gäbe es ein Buch dazu. Das Buch war von Kundera, der Akzent war aus Spanien. Es machte Spaß.

