© Petra Bahr

Kann ein Schaf Eselsohren haben? Dieses hat gleich drei. Traurig hängt es an der Wand und kann nicht weg. Habe ich es nicht schon an einer anderen Wand hängen sehen, an einem anderen Ort, in einem anderen Gemeindehaus? Das Psalmwort gehört zu den liebsten der Christenheit. "Der Herr ist mein Hirte." Es berührt die Menschen seit Generationen. Deshalb wurde es vermutlich irgendwann Ende des letzten Jahrhunderts aufgehängt. Ob es überhaupt noch jemand sieht?

Mit Gemeindehäusern ist es ja wie mit Wohnzimmern. Irgendwann gewöhnt man sich an die Bilder an den Wänden. Man sieht sie nicht mehr. Sie haben ihre Botschaft verloren und gehören zum Inventar. Wie die Staubfänger auf dem Sideboard und die Blumenvase von Tante Annegret. Die mag zwar keiner, aber sie stand da immer schon. In Wohnzimmern kommen irgendwann Teenager und sagen: Mensch, das hässliche Ding muss weg. Oder der Ehemann schafft Fakten. Ein kleiner Unfall beim Staubsaugen, ein Fußball, der zufällig die Wand an der richtigen Stelle trifft. Dann ist die Wand plötzlich leer und der Raum ist wie verwandelt. Ein Freiraum, Platz für die Gegenwart. Es muss gar kein neues Bild dahin.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

In Gemeindehäusern scheint das nicht zu gelten. Deshalb sind die Wände oft so voll, ohne dass die Bilder, Plakate, Hungertücher, Kinderzeichnungen, Seidenmalereien und Kupferstiche noch Bedeutung hätten. Manchmal mache ich den Test und frage. Meistens sagen die, die in den Wohnzimmern der Gemeinde aus- und eingehen: "Ach, ich seh das gar nicht mehr." Es gibt auch Bilder, an denen Emotionen hängen. Dann leuchten die Augen und spannende Geschichten purzeln aus den Bilderrahmen. Das Geschenk der Partnergemeinde, ein Vermächtnis eines ehemaligen Chorsängers. Doch meistens sind die Bilder an den Wänden stumm.

Sie verderben trotzdem wie schlecht gelaunte Mitbewohner die Atmosphäre. Hängt die Bilder ab! Ein kleiner Bildersturm in den kirchlichen Räumen, das wäre was. Die Konfis mit der Seniorengruppe zusammen. Alles runter. Und dabei vielleicht noch ein paar Geschichten hören. Vielleicht sogar ein bisschen traurig sein. Wie wenn man umzieht. Einfach mal ausmisten. Ein Befreiungsschlag, eine Aufräumaktion, eine Erleichterung. Kostet nicht mal was. Einfach mal die Wände leeren, damit die Gesichter vor ihnen wieder in den Vordergrund treten. Die Räume werden gleich viel größer, es gibt mehr Platz für Fantasie und einen neuen Sinn fürs Offene. Die Gemeindezimmer erzählen nicht mehr nur von früher. Möglichkeitssinn macht sich breit. Die Menschen, die jetzt in diesen Räumen reden, beten, planen und feiern, können Platz schaffen für das, was für sie heute Bedeutung hat.