In einer nachgebauten Kneipe im Essener Malteser-Altenheim Sankt Bonifatius finden Demenzkranke zu einem Stück seelischer Ruhe und Geselligkeit zurück, nachdem sich die Erinnerung aus ihrem Leben stahl. Ein Raum der Pflegebetreuung wurde zur "Zechen-Schänke" umgestaltet, stilisiert zu einer Gaststätte, wie es sie im Pott an jeder Ecke gab. Was länger herrührt, ist für Menschen mit Gedächtnisverlust eher, wenn auch oft nur schemenhaft greifbar. Zudem gilt es als wissenschaftlich erwiesen, dass sich schöne Erinnerungen im gewohnten Ambiente leichter auffrischen lassen.

Muris Podrug, Mitarbeiter beim Sozialen Dienst des Altenheims, sprach aufgrund all dieser Erfahrungen zwei Kolleginnen an, im Seniorenheim einen Wohlfühlort zu arrangieren, an dem sich die Bewohner wenigstens rudimentär biografisch wiederfinden, sich sicher und geborgen fühlen.

Im Revier bilden Kneipe und Kiosk, vielleicht auch noch das Fußballstadion seit je die Zentren sozialer Alltagskultur. Aber echt müssen sie sein, so echt wie der Pott, sagt Podrug: "Wir können den älteren Menschen nichts vormachen." Schon deshalb machte sich das Team konsequent auf die Suche nach Original-Utensilien aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Nach der Schließung der alten Essener Kneipe "Sternquelle" übernahmen sie das Inventar. Das Dortmunder Brauereimuseum, das Theater und die Philharmonie der Stadt spendeten Stücke aus ihrem Fundus. Auch Bewohner brachten Gegenstände mit ein.

Und doch ist dieser Ausschank kein gewöhnlicher. Statt Preisangaben steht auf der Getränkekarte "Der Chef zahlt", der Zigarettenspender ist außer Betrieb, der Spielautomat funktioniert nur mit D-Mark. Auf dem Tresen liegen Exemplare der WAZ, der Ruhr-Nachrichten und des Essener Kuriers aus der Adenauer-Ära und von 1968. Die Bewohner können hier ihre Mahlzeiten zu sich nehmen, beim Bierchen der Musik lauschen, die vom Plattenspieler kommt. Was aufgelegt wird, bestimmen die Bewohner.

Unter den 170 Menschen, die im Bonifatiusstift leben, sind zwei Drittel an Demenz in verschiedenen Stadien erkrankt. Für die geistig fitten Heimbewohner ist die "Zechen-Schänke" ein geselliger Ort, wo sie häufig bei Bier, Cola, Korn und Säften zusammenkommen. Am Stammtisch bespricht man die Geschehnisse in und um das Heim. Es gibt einen sonntäglichen Frühschoppen. Skatkarten gibt es auch.

Es waren niederländische Sozialpädagogen, die 2007 das erste Demenzdorf "De Hogeweyk" eröffneten. Sieben Jahre später wurde das Konzept in Deutschland umgesetzt. Scheinbushaltestellen, fiktive Minimärkte und Kneipenattrappen stoßen aber nicht nur auf Zustimmung. Kritiker bemängeln, es würde eine Sehnsucht aufgebaut, um die die Menschen letztlich betrogen würden. In der "Zechen-Schänke" ist die Stimmung echt. Das allein zählt im Pott.

