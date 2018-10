Wann es sich lohnt – und wann man lieber an die Uni sollte

Pro

Viel Praxis



Duale Studenten lernen an der Hochschule die Theorie, und im Unternehmen machen sie Praxiserfahrung. Sie können ihr Wissen direkt anwenden. Sie müssen sich keine Praktika suchen, die Praxisphasen sind im dualen Bachelorstudium bereits fest eingeplant. Mindestens zwölf Monate sollten es sein. Das duale Studium gibt es in zwei Varianten: Bei der "ausbildungsintegrierenden" macht man neben dem Bachelor auch einen Ausbildungsabschluss wie Industriemechaniker oder Bankkaufmann. Bei der "praxisintegrierenden" Variante sammelt man zwar Erfahrungen im Unternehmen, macht aber keinen Ausbildungsabschluss. Diese Variante ist häufiger. Das duale Studium bieten vor allem Fachhochschulen und Berufsakademien an. Die meisten dualen Studiengänge gibt es in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Mehr Geld



Wer dual studiert, bekommt bereits während des gesamten Studiums Gehalt, muss sich also nicht von den Eltern finanzieren lassen oder um Stipendien bewerben. Wie viel man bekommt, hängt von der Studienrichtung, vom Arbeitgeber und der Branche ab. Große Unternehmen zahlen meist mehr als mittelständische, in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen verdient man mehr als in technischen oder sozialen und im Handel mehr als im Gesundheitswesen. Die Spanne reicht von 400 bis 1400 Euro im Monat.

Oft orientieren sich Unternehmen am Ausbildungsgehalt. Ein Industriemechaniker zum Beispiel kommt im Schnitt auf monatlich 950 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Je nach Arbeitgeber können außerdem Extras wie Büchergeld oder Reisekosten hinzukommen.

Nur Wenige brechen ab



Wer eine Stelle bekommt, schafft meistens auch den Abschluss. Die Abbrecherquoten liegen mit rund sieben Prozent deutlich unter den 29 Prozent beim regulären Bachelorstudium. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich die Unternehmen sehr gute und motivierte Studenten aussuchen, die zum Firmenprofil passen. Die Studenten wiederum profitieren vom Praxisbezug.

Gute Jobaussichten

Rund 80 Prozent aller dualen Studenten werden übernommen. Da sie schon eingearbeitet sind und sich auskennen, können sie theoretisch auch schneller aufsteigen und mehr verdienen.

Klappt es beim Ausbilderbetrieb nicht, hat man mit der Praxiserfahrung auch bei anderen Betrieben gute Chancen.

Contra

Keine Semesterferien



Viele duale Studenten kommen mit Studium und Arbeit auf deutlich mehr als eine 40-Stunden-Woche. Statt langer Semesterferien haben sie nur 24 Urlaubstage, von denen sie einige ebenfalls zum Lernen nutzen müssen. Ausbildungsleiter lassen sich häufig die Leistungsnachweise vorlegen. Einen Durchhänger kann man sich nicht erlauben.

Kleinere Auswahl



Zwar gibt es etwa 1600 duale Studiengänge für Abiturienten, aber die Zahl der Fächer ist begrenzt: Das Angebot konzentriert sich auf Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften und Informatik. Weniger stark, aber ebenfalls vertreten sind Gesundheit, Verwaltung, Medien, Soziales und Tourismus. Vergebens sucht man dagegen Geisteswissenschaften wie Philosophie. Aufgrund des straffen Lernplans bleibt kaum Zeit, tief in die Wissenschaft einzusteigen, Nachbardisziplinen kennenzulernen oder sich in der Fachschaft zu engagieren.

Begrenzter Zugang



Für das duale Studium braucht es einen Platz im Unternehmen. Man muss ein Bewerbungsverfahren absolvieren, zu dem bei Konzernen auch ein Assessment-Center gehören kann. Gute Noten sind ein wichtiges Kriterium. In den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften ist die Konkurrenz größer als bei Informatik. Wer direkt nach dem Abitur dual studieren will, sollte sich am besten bereits anderthalb Jahre vor dem Schulabschluss informieren.

Qualität schwankt



Der Begriff "duales Studium" ist nicht geschützt, es gibt keinen deutschlandweiten, einheitlichen Qualitätsstandard – obwohl das schon lange gefordert wird. Wie lang und intensiv die Praxisphasen tatsächlich sind, kann unterschiedlich sein. In einer Befragung von Studenten sagten 21 Prozent, dass eine Abstimmung zwischen Unternehmen und Hochschule nicht erkennbar sei – obwohl diese Verzahnung als ein Hauptargument für das Studium gilt.