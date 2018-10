Die Luft ist rein, wenn die Nacht über der Haftanstalt Berlin-Tegel aufzieht. Thomas D. nimmt vor dem vergitterten Fenster seiner Zelle Platz, vermummt sich mit Palästinenserschal und Schirmmütze und begrüßt mit textilgedämpfter Stimme sein Publikum: "Hallo, ihr Gauner!" Dann erzählt er aus dem Inneren der totalen Institution: wie er und seine Mithäftlinge mit "Kinderschändern" verfahren, was dran ist am Mythos des "Seifeaufhebens" in der Dusche und dass ein Zellennachbar sich das Leben nahm. Dazwischen Berichte vom tristen Gefängnisalltag zwischen Einschluss, Hofgang und Arbeit. Als "weltweit erster Knast-YouTuber" hat D. auf der Videoplattform binnen kürzester Zeit Millionen von Klicks erzielt.

