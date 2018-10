Es war, als hätten die beiden EU-Kommissare vor ihrem Auftritt am Dienstag in Straßburg eine Aufgabenteilung vereinbart. Valdis Dombrovskis aus Lettland war der bad cop. Er sprach als Erster und betonte die historische Einmaligkeit dieser Pressekonferenz, denn erstmals wies die Europäische Kommission den Haushaltsentwurf eines Landes komplett zurück: das Zahlenwerk Italiens. Dombrovskis tat dies hart und klar, warf der Regierung in Rom vor, sich "offen und bewusst" gegen Verpflichtungen zu stellen, die frühere Regierungen eingegangen seien. Der Franzose Pierre Moscovici gab danach den good cop. Er sprach zwar auch davon, dass Staatsschulden "der Feind der Wirtschaft" seien, erklärte dann aber, wie alles so weit kommen konnte – und gab irgendwann sogar zu erkennen, dass man sich ja einigen könne, wenn die Italiener der Kommission nur ein wenig entgegenkämen.

Es geht um die Staatsschuld Italiens, die jetzt schon im Verhältnis zur Wirtschaftskraft die zweithöchste in der EU ist – gleich nach Griechenland. Die neue Regierung aus zwei extremen Parteien will sie nun noch schneller erhöhen als bislang geplant, deutlich schneller als versprochen. In Brüssel ist man entsetzt, aber verhandlungsbereit.

Die Italiener scheinen an ein Entgegenkommen allerdings nicht zu denken. Vize-Regierungschef Matteo Salvini kündigte gleich nach der Entscheidung der EU-Kommission an, an dem Haushaltsentwurf nichts ändern zu wollen. Man werde den Italienern "keinen einzigen Cent" aus der Tasche ziehen, sagte er in einer interessanten Verdrehung der Realität – und warf Brüssel vor, das italienische Volk zu attackieren.

Mal sehen, ob sich in Italien auch ein good cop findet in den nächsten Tagen, der da konzilianter ist. Es sieht allerdings eher danach aus, als wollten die Italiener herausfinden, wie weit sie das Spiel noch treiben können. Die EU-Kommission hat ihren Punkt klargemacht, zum wiederholten Male. Italien hat nun drei Wochen Zeit für seine Antwort, die offenbar heute schon feststeht.

Hart zu bleiben ist selbstverständlich das Recht der italienischen Regierung. Italien ist ein souveränes Land. Es gibt keinen europäischen Finanzminister, der den Italienern vorschreiben kann, wofür sie ihr Geld ausgeben, und der notfalls die europäische Polizei vorbeischickt und die Regierung absetzen lässt. Die Deutschen gehörten immer zu denjenigen, die das mehrheitlich auch genau so wollten. Selbst in der Bundesbank findet man deshalb, dass die italienische Regierung selbstverständlich eigene Akzente setzen kann in der Sozialpolitik. Mancher findet sogar das an Hartz IV erinnernde Grundeinkommen, das die neue Regierung einführen will, gar nicht so übel.

Das Dumme ist nur, dass die Italiener mit dem Euro bezahlen. Deshalb sind sie in vielem, was sie tun, mit den restlichen Euro-Ländern verbunden. Da hätte man schon gern, dass sich das Land an die Regeln hält, denen frühere italienische Regierungen zugestimmt haben. Gerät Italien an den Finanzmärkten in Schwierigkeiten, sind es die anderen Euro-Länder, die das Ganze mit viel Geld regeln müssen. Eine Euro-Krise mit Italien im Mittelpunkt, das ist die Horrorgeschichte, die man sich schon 2012 ausmalte, auf dem bisherigen Höhepunkt der Staatsschuldenkrise. Jetzt ist die Geschichte wieder da.

Die Nervosität steigt: in Brüssel und in Rom, weil man sich bang fragt, wer als Erstes zuckt; in Frankfurt im Glasturm der Europäischen Zentralbank, weil man dort etwas unter Druck gerät, wenn keiner zuckt.