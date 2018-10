Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel: Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

6 Seine Doktorarbeit beruht auf einem Dubiosum von der Uni Fragwürden 12 Feiner Feind der Entdreckerfreude 15 Man muss einen Fehler mit Anmut rügen und mit ... bekennen (F. Schiller) 17 Gern taxiert vormals von Bogenbauerbedarfseinkäufern 19 Machen einen Bogen um die Beringsee 21 Größerer Vorarlberger Stadtteil: trägt sich mit nördlichen Gedanken 22 Ort, um Sichel und Hacke statt Schwert und Lanze walten zu lassen 23 Runde Sache: Draufgabe der Natur zum Sprießen und Gedeihen 24 Meistens wird’s ...: Um Leute ..., ist’s hilfreich, sich zu verabreden 27 Man lobt den Künstler dann erst recht, wenn man über sein ... sein Lob vergisst (Lessing) 28 Ihr zuliebe spielte Sam Wunschmusik 30 Alles andere als ein Geselligkeitsgeselle 32 Volksmunds Sicht: ... ist der Besserung Morgenrot 33 Rechen-Art, Lern-Weise 35 Allzu früh fürs Lunch, ziemlich spät fürs Dinner 36 Señorita im Land an Kontinents Wespentaille 37 Beauftragte der Eilpostzustellung jahrhundertelang 39 Für Gilda, Manrico, Amneris der Tonangebende 40 Hegen gern anderer Leute Bedenken oder 32 waagerecht 42 Auftakt-Ton im Namen des Dritten im Gernot-Gunther-Bunde 43 In Weidmannskreisen Ringaufgabe 44 Es ist besser, zweien zu ..., als hundert zu gefallen (Sprichwort) 45 Die Liebe ist der Punkt, wo sich auch ... dann und wann vergessen (J. N. Nestroy) 46 Reckt nicht wirklich zaghaft ihre Ranken in Weingärtners Hag 47 Darin avancieren die Studierenden bisweilen zu Referierenden

Senkrecht:

1 Trennelementar wichtig für Abwehrhafte 2 Prägend für zum Beispiel Lichtenfelsumfeld, zum Beispiel Miltenberglandschaft 3 Vermitteln ihre Attraktivität stets mittels Abstand zur Abgelegenheit 4 Streckt ihren Kopf über Sealevel 5 Scheinschwebend zur Stelle zwei Ellen überm Ballettschuh 6 Paar Hemmschuhe auf dem Weg des geläufigen Gangs der Dinge 7 Erzeugt auch eine Art von Platzangst 8 Einen vergleichsweise festen Stand haben sie in der Vulkanlandschaft 9 Mit und ohne Stau: scheinen Ausflüglern manchen Weg wert 10 Mal hilf-, mal wortreich: Wo steht Phlegmatikers Launometer meist? 11 Salamitaktisches Detail aus der Zahlen!-Welt 13 Sprichwörtlich: Das ... des Meisters schafft mehr als seine Hände 14 Der verknüpft Überredegabe leider nicht mit Redlichkeit 16 Wenn die völlig fehlen, dann fehlt’s doch an nichts 18 Einst Mannen des Trutzens als Schutz von Nutzen 20 Liefert täglich Neues nach Neuss 24 Lange jedoch lassen keine Verzehrsbeschleunigung erwarten 25 Mag mit hellen Sangestönen das Lauschen ins Laub verschönen 26 Auf Leute von da fällt der Blick beim Schaun übern Zaun 29 Ein Widderwort aus älterer Zeit 31 Imponiert, indem sie Staunelaune produziert 32 Steht beim Kraftschöpfer im Stundenplan 34 Bewegende Aktion zwischen Wohn- und -sitz 38 Da hatte man schaumhafte Ideen zur Weinanreicherung 41 Hat die florale Hauptrolle bei Belle & Biest

Lösung von Nr. 2455 (ZEITmagazin Nr. 43/2018):

Waagerecht:

7 HIPPOLOGE ("Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde") 10 RESSORT 14 ZAERTLICHKEIT 17 TRAKT in Trakt-or 19 Internet-FOREN 20 Helge Schneider, "KATZEklo" 21 IRIS 22 Fußballer PEPE 23 NUESTERN 26 ESEL 27 STRESS 29 SITIN 30 SKURRIL 32 GALLAPFEL 35 Fahrrad-SATTEL 38 ANLACHEN und an Lachen 39 Vogel-GEFIEDER 40 UNTERHALTEN 42 RENE in Pyrénées = Pyrenäen (franz.) 43 HIT 44 ERMESSEN 45 TARNUNG

Senkrecht:

1 LIEFERANTEN 2 HOLEN 3 "keinen BOCK haben" 4 SEKT 5 GEIER 6 JORIS, "Herz über Kopf" 7 "Haupt-Gang" und Menü-HAUPTGANG 8 PROPELLER (Astrid Lindgren, "Karlsson vom Dach") 9 LINUS ("Peanuts") 10 REZENSENT 11 STINKTIER 12 STREU 13 RASER 15 TRES = drei (span.) 16 HASTEN 18 KOLIBRI 24 EIFEL 25 insbesondere Kredit TILGEN 28 Tat-SACHE 30 "SAFRAN macht den Kuchen gel(b)" im Kinderlied "Backe, backe Kuchen" 31 REDE 33 LAR in Nordpo-lar-meer 34 PHASE 36 Kokyo = Palast des TENNO 37 LEHNE 41 TEE