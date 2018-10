Christoph Blocher hat mir einmal den Sonntag verdorben. Und den Jahresbeginn. Und die Ferien gleich dazu. Ich war mit meiner Familie über die Feiertage in den Walliser Winter gereist und las keine Zeitungen. Die Mitarbeiter des Schauspielhauses Zürich taten das aber sehr wohl, auch über diese Tage kurz nach dem Jahreswechsel. Am 2. Januar 2011 hatten zwei Sonntagszeitungen aus einer kurzen Bemerkung des SVP-Vaters in seinem digitalen Verlautbarungsorgan Teleblocher Schlagzeilen gemacht: "Blocher vergleicht EU-Finanzchef mit Hitler". Die Schauspielhaus-Chefin meldete sich um zehn Uhr morgens auf meinem Handy: "So einen wollen wir nicht in unserem Haus. Wir laden Blocher wieder aus." Das traf sich schlecht.

Die ZEIT, deren Schweizer Ausgabe ich damals leitete, und das Theater hatten im Rahmen einer kontrovers besetzten Gesprächsreihe ein Treffen der besonderen Art auf den Spielplan gesetzt. In zehn Tagen sollten Jean-Claude Juncker, damals Euro-Gruppen-Chef und Premierminister von Luxemburg, und Christoph Blocher, damals SVP-Nationalrat und abgewählter Bundesrat, über die Europäische Union sprechen. 500 Tickets waren bereits verkauft. Ich bat um Bedenkzeit, um mir erst einmal die Sachlage vor Augen zu führen.

Einen Monat zuvor war ich nach Brüssel geflogen, um, im Hinblick auf die Veranstaltung im Schauspielhaus, ein Gespräch mit Juncker über die Schweiz und die EU zu führen. Es war eine intensive Stunde in der Botschaft Luxemburgs gewesen, in der viel geraucht, gestritten, gelacht – und gelobt wurde. Juncker gab den großen Freund der Schweiz. Im Gespräch, das am 16. Dezember 2010 in der ZEIT veröffentlich wurde, sagte er unter vielen anderen auch diese Sätze: "Ich wünsche mir einen EU-Beitritt der Schweiz, auch wenn ich weiß, dass er dem Volkssouverän immer noch widerstrebt. Aber die EU würde so kompletter werden. Es bleibt nämlich ein geostrategisches Unding, dass wir diesen weißen Fleck auf der europäischen Landkarte haben."

Junckers Worte gab Christoph Blocher zwei Wochen später in seinem Privatformat Teleblocher so wieder: "Juncker, der Chef der Euro-Staaten, sagt, die Schweiz ist ein geostrategisches Unding. Ein Unding, also nicht einmal ein Ding, geschweige denn ein Land. Das sollte schon lange von der Landkarte verschwinden. Das ist ja unglaublich. So hat der Hitler geredet!" Er unterstellte damit einem Menschen totalitäre Ansichten, der mehrere Familienmitglieder in Konzentrationslagern verloren hatte.

Leider schauten damals viele Journalisten Teleblocher, der Mann war immer für eine Schlagzeile gut. Das Medienkarussell lief an, der Hitler-Vergleich lief bald auf allen Kanälen. Ich rief meinen Chef, Giovanni di Lorenzo, an, um ihm von den Vorgängen zu berichten. Er stützte mich in meiner Haltung, dass eine Ausladung und damit eine Gesprächsverweigerung der falscheste Weg sei. Ich versuchte also, das Schauspielhaus davon zu überzeugen. Nach vielen Telefonaten gelang mir das, und an der Einladung von Christoph Blocher hat es schließlich doch festgehalten.

Die Veranstaltung war sofort ausverkauft. Die knapp 800 Plätze des Theaters hätte man wohl dreimal verkaufen können. Die erschöpfte Medienverantwortliche sagte, so etwas habe sie noch nie erlebt. Journalisten der New York Times und der Nachrichtenagentur Reuters, die sich für allfällige Aussagen Jean-Claude Junckers zum Euro interessierten, mussten auf die Warteliste gesetzt werden. Ich wurde um Tickets angebettelt, konnte aber auch nicht weiterhelfen.

Und dann war der 12. Januar 2011 endlich da.

Der Schriftsteller Lukas Bärfuss und ich sitzen in einer Garderobe, um unsere gemeinsame Moderation nochmals durchzugehen. Man hat uns mitgeteilt, dass bewaffnete Polizisten in Zivil im Publikum sitzen werden, das sei so üblich, wenn ein Premierminister zu Gast sei. Auch eine Bombendrohung sei möglich. Die Eingangskontrollen würden strikt sein. Diese Nachrichten tragen nicht dazu bei, unsere Nervosität zu mindern. Um 18.30 Uhr klopft es an der Tür. Ein Journalist des Schweizer Fernsehens streckt den Kopf herein, es werde eine Liveschaltung in die Tagesschau geben und einen Bericht in der Sendung 10vor10. Er müsse deshalb wissen, wann wir den Hitler-Vergleich von Blocher ansprächen. Bärfuss und ich antworten wie aus einem Munde: "Das wollen wir gar nicht ansprechen. Das gehört nicht hierhin." Dem Journalisten fällt das Gesicht zusammen, sich zurückziehend, stammelt er etwas davon, sofort die Redaktion anrufen zu müssen.

Die Veranstaltung soll um 20 Uhr beginnen, es ist 19.35 Uhr, Christoph Blocher ist mit seiner Gattin und einem Medienberater erschienen, Jean-Claude Juncker aber fehlt noch. Man bittet mich, ihn auf dem komplett gesperrten Zeltweg in Empfang zu nehmen.