Wer 9000 Verkehrsteilnehmer fragt, wie zufrieden sie mit dem Verhältnissen im Straßenverkehr sind, der kann statistisch belastbare Ergebnisse erwarten. Der ADAC hat das im vergangenen Jahr getan. Seither weiß man, dass Zufriedenheit und objektive Missstände wenig miteinander zu tun haben: Jüngere Autofahrer sind für gewöhnlich zufrieden und ältere chronisch unzufrieden. Die naheliegende Erklärung: Ältere erinnern sich noch an Zeiten, da sie sich Straßen und Parkraum mit halb so vielen anderen Autofahrern teilen mussten wie heute, während die Jüngeren die Enge mit all ihren Folgen gewohnt sind.

Am Wochenende haben die Hamburger Sozialdemokraten nun beschlossen, der chronischen Unzufriedenheit vieler Autofahrer mit einer objektiven Verbesserung zu begegnen: Alle sieben Bezirke sollen je einen zusätzlichen Koordinator für Straßenbaustellen bekommen.

Dass die Baustellen nicht vernünftig koordiniert würden, ist eine Legende, mit der die Unzufriedenheit älterer Autofahrer politisch nutzbar gemacht werden soll. Wer den Aufwand kennt, mit dem die Verkehrsbehörde versucht, Sanierungsbedarf – auch den der Abwasser- und Fernwärmeleitungen – und Verkehrsfluss zu vereinbaren, der muss sich wundern. Hamburg unterhält schon heute eine eigene Dienststelle für die Baustellenkoordination, deren technische Ausstattung als vorbildlich gilt. Ferner koordiniert das Land die Bauarbeiten auf niedersächsischen, hamburgischen und schleswig-holsteinischen Autobahnen und Bundesfernstraßen.

Ein weiterer Fortschritt ist absehbar: Gegenwärtig wird eine Computersimulation des gesamten Hamburger Straßenverkehrs entwickelt, sie soll die Folgen jedes Eingriffs zeigen. Ob sieben weitere Berufskoordinatoren die Welt besser machen, muss sich dagegen erst noch zeigen.

Der Beschluss der SPD ist symbolpolitisch begründet, und die Nachricht, die er transportiert, ist falsch: dass man nämlich bisher unkoordiniert vor sich hin gebaut habe, aber nun Besserung absehbar sei. Kurzfristig mag das Zustimmung bringen, auf lange Sicht wird man Verkehrsteilnehmer und Wähler auf diese Weise zuverlässig enttäuschen.