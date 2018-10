Zu faul für Medizin, zu lässig für BWL? Vier exotische Alternativen

Sorabistik

Wie kamst du darauf?

Ich komme aus der Oberlausitz und habe mir schon als Kind die Frage nach meiner Identität gestellt: Bin ich Deutsche oder Sorbin? Die Sorben sind eine ethnische Minderheit, die vor allem in Sachsen und Brandenburg beheimatet ist. Ich finde es faszinierend, mich mit meiner Kultur und Identität auseinanderzusetzen. Was gibt es Besseres, als das im Studium zu tun?

Was lernst du im Studium?

Ich spreche Obersorbisch und lerne im Studium nun noch Niedersorbisch und Walisisch. Wir haben außerdem Sprachwissenschaft, Literatur, Etymologie und Geschichte. Es ist spannend, dass Minderheitssprachen wie Sorbisch und Irisch ähnliche Probleme haben: Die Sprache und damit die Kultur und Identität gehen verloren. In Deutschland etwa, weil sorbische Dörfer durch den Kohlebergbau plattgemacht und sorbische Schulen geschlossen werden.

Wie war die Reaktion der anderen?

An Schulen fehlen sorbische Lehrkräfte. Jeder in meiner Umgebung erwartete von mir, dass ich Lehrerin werde. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Meine Eltern sind skeptisch und denken, als Lehrerin bekäme ich mehr Geld und Ansehen.

Was willst du später damit machen?

Am liebsten am Sorbischen Institut in Bautzen arbeiten und zur sorbischen Geschichte forschen. Ich möchte verhindern, dass die sorbische Sprache und Kultur aussterben.

Hańžka Wjeselic (Agnes Wessela), 22, studiert den Bachelorstudiengang Sorabistik an der Universität Leipzig im dritten Semester

Virtuelle Realitäten

Wie kamst du darauf?

Ich zocke viel am PC oder der Konsole. Wenn ich Resident Evil, Farpoint oder Gran Turismo spiele, trage ich dabei eine VR-Brille. Es ist unfassbar, wie so eine kleine Brille eine gigantische Welt erzeugen kann. Wie das alles funktioniert und technisch möglich ist, fand ich superspannend.

Was lernst du im Studium?

Der Studiengang ist perfekt, um Virtual Reality zu verstehen, weil wir die Programmierung dafür lernen. Ich hätte mich im Studium auch in Richtung Spielentwicklung spezialisieren können, aber das Storytelling ist nicht so meins. Der informatiklastige Teil interessiert mich mehr. Im ersten Semester mussten wir zum Beispiel in Gruppenarbeit ein Spiel programmieren, das an Minesweeper angelehnt war. Das fand ich toll.

Wie war die Reaktion der anderen?

Teilweise musste ich in meinem Bekanntenkreis erklären, was VR überhaupt ist. Jetzt finden es alle super.

Was willst du später damit machen?

Es gibt einige rechtliche Grauzonen, zum Beispiel wenn in Videospielen Sehenswürdigkeiten oder Gebäude gezeigt werden sollen, die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind. Im vierten Semester möchte ich ein Praktikum in einer Kanzlei absolvieren, die auf die Gamesbranche spezialisiert ist. Eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte habe ich vor dem Studium gemacht, so kann ich beides verbinden.

Eva Goodnight, 24, studiert Virtuelle Realitäten an der SRH Hochschule Heidelberg im dritten Semester. Das Studium kostet 620 Euro im Monat