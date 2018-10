Als die Polizei die Vermisstenanzeige für die 17-jährige Maike T. aufnimmt, ist die junge Frau seit 34 Stunden verschwunden. Größe 165 cm, Gewicht 78 kg, Haare dunkelblond-rötlich, Augen blaugrau, Lippen voll, so wird es vermerkt. Zuletzt gesehen: am 3. Juli 1997 gegen 9 Uhr in der gynäkologischen Abteilung im Kreiskrankenhaus von Hennigsdorf, einer Kleinstadt bei Berlin. "Körperliche Merkmale: im 8. Monat schwanger."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden