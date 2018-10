In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Ohne Zweifel gibt es in der gedruckten ZEIT Dinge, die kein Leser bemerkt und die auch in der Redaktion kaum beachtet werden. Dabei könnte sie ein jeder sehen, man müsste nur hinschauen.

Nehmen wir das Initial, den großgezogenen Anfangsbuchstaben, der viele Artikel im Blatt schmückt. Er kann 3-, 4-, 5-, 7- oder 10-zeilig sein; das ist eine Frage der jeweiligen Textlänge und des Geschmacks. Das Initial zeigt dem Leser an, wo die Lektüre beginnt. Es ist eine kleine visuelle Hilfe und ein Mittel der Seitengestaltung.

Stehen zwei Initiale auf einer Seite, achten feinsinnige Redakteure darauf, dass sie sich nicht doppeln. Das heißt, dass wir unter Umständen einen Artikelanfang ändern – und hier wird es nun interessant, weil die Form des Textes plötzlich auf den Inhalt zurückwirkt.

Ich habe einmal alle Initiale in der ZEIT 42/18 gezählt (ohne Magazin und Regionalteile), und das Ergebnis ist in der Spitze so wie jede Woche: Das D kommt am häufigsten vor, 14-mal, in dieser Ausgabe gefolgt vom A, 6-mal. Das E, obwohl der mit Abstand häufigste Buchstabe im Deutschen, erreicht nur Platz 3.

Warum das D? Weil jedes Substantiv einen Artikel braucht, und mit dem geht es dann eben los. Wer als Autor nicht an das Erscheinungsbild seines Textes denkt, bei dem steht oben oft ein D.

Ich mag es, wenn Artikel mit Buchstaben beginnen, die nur selten oben stehen. In der ganzen Ausgabe 42 gab es kein F, kein J, kein K, kein P, kein Q als Initial. Weder X noch Y gab es, aber das wäre vielleicht zu viel verlangt.

Es gab auch kein O. Diese Kolumne – schauen Sie mal oben – hätte eines. Aber leider beginnt sie nie mit einem Initial. (Dafür hat sie eins im Titel.)