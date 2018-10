So endet also eine Ära: Mit einem Brombeer-Jackett und fünf Spiegelstrichen, die in Wahrheit eine beeindruckende und bewegende Abschiedserklärung sind. Angela Merkel tritt nicht wieder an. Nicht als Parteivorsitzende und nicht als Kanzlerin. Und sie selbst ist es, die das verkündet und – ein letztes Mal – alle damit überrascht hat.

Die Frau, die zuletzt keine Worte mehr fand und sich ständig in merkwürdigen Satzungetümen verhedderte, klingt auf einmal wieder wie sie selbst. Als "Öffnung" empfinde sie ihren Entschluss, sagt Merkel, und dass nun eine "Phase von Möglichkeiten" beginne, die demokratisch wertvoll sei. Dass der Wahltag in Hessen eine Zäsur darstelle und in dieser Zäsur "auch eine Chance liegen kann", wenn sie dazu diene, zu klären, "was dem inneren Frieden dient".

Wen sich Merkel als Nachfolgerin wünscht, sagt sie nicht. Denn keinem Nachfolger wäre geholfen, wenn er von der Vorgängerin vorgeschlagen würde. Schon gar nicht, wenn eine Ära endet. Deshalb darf die Frau, die Merkel sich vermutlich an ihrer Stelle erhofft, am Montagmittag in der Pressekonferenz, in der sie ihren Abschied verkündet, eines auch auf keinen Fall: währenddessen neben Merkel stehen.

Bis "zur Stunde" gehe sie davon aus, dass Merkel erneut als Parteivorsitzende kandidieren werde, hatte ihre Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer keine 24 Stunden vorher versichert. Merkel sagt, sie habe sich diesen Schritt schon vor der Sommerpause überlegt. Hat Kramp-Karrenbauer also gelogen? Es gebe Entscheidungen, die müsse man alleine treffen, sagt Merkel, schon deshalb, um die anderen zu schützen. Vielleicht ist sie auch aus diesem Grund in den letzten Monaten immer wortkarger geworden. Kramp-Karrenbauer jedenfalls sei nicht eingeweiht gewesen, versichert Merkel.

Das stimmt wohl und stimmt auch nicht. Sie habe mit Merkel nie über die Nachfolgefrage gesprochen, das hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer immer wieder gesagt, zuletzt sogar öffentlich. Aber dass es um nichts anderes gehen würde, das haben natürlich beide gewusst, als Kramp-Karrenbauer sich im Februar dieses Jahres entschloss, ihren komfortablen Posten als Regierungschefin im Saarland aufzugeben, um der Partei als Generalsekretärin in Berlin zu dienen.

Ein Deal war das, bei dem wenig besprochen, aber vieles gewusst wurde. Und bei dem es um nicht weniger als das Zustandebringen einer politischen Unmöglichkeit ging: eine Emanzipation ohne Verletzungen, einen politischen Bruch, bei dem die, mit der gebrochen werden soll, damit einverstanden sein kann. Ein Bruch, bei dem in Wirklichkeit nichts zerbricht, schon gar nicht die letzte verbliebene Volkspartei, bei dem vielmehr etwas entsteht, Zukunft womöglich.

Das wäre nicht nur politische Präzisionsarbeit, die verrückteste Wette der Welt, sondern auch etwas ganz Einmaliges. Wie einmalig, kann man ermessen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie die bisherigen Machtwechsel der Republik verlaufen sind: als Ergebnis einer Mobbingkampagne wie bei Adenauer und Erhard, als zermürbender Stellungskrieg wie bei Brandt und Schmidt, als Demütigung wie bei Kohl, als Unfall wie bei Schröder.

Aber natürlich hat auch Merkel gespürt, wie der Druck auf sie zunahm. Wie andere das Spielfeld betraten oder vom Spielfeldrand aus agierten. Jens Spahn, der die Jungen in der Partei hinter sich weiß, und auch Wolfgang Schäuble. Und Friedrich Merz, Merkels alter Widersacher, der über all die Jahre für viele eine konservative Sehnsuchtsfigur blieb – und in den man immer mehr hineinprojizierte, je länger er weg war. Erst müsse Klarheit geschaffen sein, pflegte Merz zu antworten, wenn Parteifreunde ihn anriefen und sagten, nur einer wie er könne die CDU jetzt noch retten. Gemeint war: Erst muss Merkel von sich aus aufhören.

Ob sie den Punkt noch erreichen würde, dies aus eigener Kraft zu tun, wusste Merkel nicht. Deshalb soll sie Kramp-Karrenbauer vor wenigen Wochen eine Art Carte blanche ausgestellt und ihr bedeutet haben, wenn die Generalsekretärin meine, sie müsse etwas verändern, dann sei sie, Merkel, damit einverstanden. Beinfreiheit geben, nennt man das in der Politik.

"Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schiefgegangen", sagte Merkel vergangene Woche noch in ihrer typisch verquasten Art. Auch das ist typisch für sie: Sie hat ihre Nachfolge nicht geregelt, aber sie verhinderte sie auch nicht. So wie sie auch die CDU modernisierte: Sie kündigte die Erneuerung nie programmatisch an, sie ließ sie geschehen.