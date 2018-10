Auf Berlins Kurfürstendamm beobachten zwei Wehrmachtoffiziere am Abend des 9. November 1938 das Pogrom gegen die jüdischen Bürger des Deutschen Reiches. Die Offiziere schämen sich. Sie erheben die Stimme, mahnen zu Vernunft und Anstand. Der wütende Haufen verjagt sie unter Drohungen. So war es in der Londoner Times zwei Tage nach dem Ereignis zu lesen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden