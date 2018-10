Langlauf im Winter, Radfahren im Sommer, Karl Guges* liebt die kanadische Natur. Seit 50 Jahren lebt der 79-jährige gebürtige Hamburger in Montreal und erfreut sich bester Gesundheit, als er Ende Juli plötzlich unter Rückenschmerzen und Atemlosigkeit leidet. Die Ärzte entdecken Flüssigkeit in der Lunge, aber keine Ursache. "Schon Zähneputzen ist für ihn auf einmal ein Marathon", sagt seine Tochter im Sommer verzweifelt. Dem bis dahin so aktiven Mann fehlt selbst die Energie zum Essen und Trinken. Der Grund: ein Brustfelltumor – eine typische Folge von Arbeiten mit Asbest. Ein Viertel der Berufskrankheiten wird erst mit 65 Jahren oder später angezeigt, vor allem bei Krebs.

