In São Paulo, der brasilianischen Wirtschaftsmetropole, war der Jubel am lautesten. Nach dem Wahlsieg des Rechtsaußen-Kandidaten Jair Bolsonaro bei der Präsidentenwahl vergangenen Sonntag zogen Zehntausende seiner Anhänger über die prächtige Avenida Paulista. Sie waren in die grün-gelben Nationalfarben gekleidet, die die Bolsonaro-Kampagne seit Monaten für sich kapert. Am Sonntagabend leuchteten diese Farben auch von einem markanten Gebäude am Wegesrand: der Zentrale des Unternehmerverbands, wo man sich inzwischen recht offen auf die Seite der Rechten stellt.

Das war bisher anders: Brasilianische Unternehmer hielten eher zu konservativen oder wirtschaftsliberalen Parteien aus dem gemäßigten Lager. Der Rechtsaußen Bolsonaro dagegen saß jahrzehntelang als Hinterbänkler im Parlament und fiel durch verletzende Verbalattacken gegen Frauen, Dunkelhäutige und Homosexuelle auf. Weiter blaffte er, dass man mit Wahlen wenig erreichen könne und Veränderungen nur möglich seien, wenn man "30.0000 Korrupte umbringt". Kurz vor der Wahl kündigte er "Säuberungen" an. Wer von seinen politischen Gegnern nicht ins Ausland gehe, werde verhaftet.

Inzwischen hat er auch große Teile der Wirtschaft hinter sich. Im Wahlkampf wurde jede Wendung zu seinen Gunsten an der Börse mit Kurssprüngen quittiert. Zahlreiche Unternehmer ließen Bolsonaro Geld zukommen, obwohl das nur über Umwege erlaubt ist. Der Chef der großen Einzelhandelskette Havan wurde gar zu einer Geldstrafe von mehr als 100.000 Euro verurteilt, weil er bei der eigenen Belegschaft für Bolsonaro geworben hatte.

Liegt es daran, dass in Brasilien der "neoliberale" Kandidat der Märkte gewonnen hat? So bezeichnete ihn kürzlich die Deutsche Bank, wofür sie prompt kritisiert wurde. Auf Anfrage teilte das Institut mit, sie habe "auf keinen Fall Partei ergreifen" wollen. "Sollte hier ein falscher Eindruck entstanden sein, tut uns das leid."

Wird also dieser Recht-und-Ordnung-Maulheld womöglich eine unappetitliche autoritäre Innenpolitik betreiben – aber auch eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, die dem 210-Millionen-Einwohner-Land aus der Flaute hilft?

Es ist weit hergeholt, Bolsonaro als einen Neoliberalen zu bezeichnen: Er selbst sagt von sich, dass er von Wirtschaft keine Ahnung habe. Er ist ein früherer Hauptmann, ein langjähriger Interessenvertreter der Streitkräfte und erklärter Freund der Militärdiktatur der Sechziger- bis Achtzigerjahre. Wenn er überhaupt mal über Wirtschaft sprach, klang er nicht wie ein Liberaler. Stattdessen war die Rede von einer zentralen Steuerung der Infrastruktur und wichtiger Industrien – ganz so, wie es die Militärs damals auch gemacht hatten. Als der damalige Präsident vor zwei Jahrzehnten den Bergbaukonzern Vale privatisieren wollte, empfahl Bolsonaro stattdessen, den Staatschef zu "erschießen". Das ist freilich lange her.

Im Jahr 2018 lässt sich aus dem Wahlprogramm Bolsonaros kaum ablesen, wie er es mit der Wirtschaft halten will: In diesem steht so gut wie nichts Konkretes. Die Hoffnungen vieler Unternehmer und Investoren gründen offenbar auf einer einzigen Personalie des Präsidenten: Er will einen "Superminister" für Wirtschaft und Finanzen berufen, den Spekulanten und Investmentbank-Gründer Paulo Guedes. Der ist ein hoch qualifizierter Ökonom, ein Absolvent der Wirtschaftsuniversität Chicago – und zwar aus jener Ära, als dort noch stramme "neoliberale" Reformer ausgebildet wurden. Einige solcher "Chicago-Boys" spielten damals eine unrühmliche Rolle als Berater blutiger lateinamerikanischer Diktatoren, darunter der chilenische General Augusto Pinochet.

Guedes hatte monatelang Vorschläge gemacht, die vor allem auf den Finanzmärkten gut angekommen sein müssten: eine Privatisierung der von Korruption durchsetzten Staatsunternehmen, etwa des Ölgiganten Petrobras, eine Senkung der Personalkosten im öffentlichen Dienst, eine Verringerung der staatlichen Pensionszusagen, eine Vereinfachung des Steuersystems. Solche Dinge gelten unter klassisch denkenden Ökonomen weitgehend als vernünftig.

Aber Guedes und Bolsonaro arbeiten erst seit weniger als einem Jahr zusammen. Und irgendwann, mitten im Wahlkampf, verstummte Guedes, weil seine Vorschläge von anderen Leuten des Teams und vom Chef selbst kritisiert wurden.