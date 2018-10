Keine zwei Jahre ist es her, dass die Vorsitzende Richterin am Landgericht Anne Meier-Göring nach der Freisprechung dreier unschuldiger Asylbewerber vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Vergewaltigung deutliche Worte für die Fehlleistungen der Hamburger Polizei fand. So hatte die Polizei der jungen Opferzeugin Fotos einer Menschenmenge in der Silvesternacht 2015 gezeigt und sie zu dem Schluss verleitet, auf den Bildern sei die Tatsituation zu sehen. Daraufhin identifizierte sie die drei Männer. Zuvor hatte sie die Täter und deren Bekleidung noch so beschrieben, wie keiner der Angeklagten aussah und angezogen war. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten der Generalstaatsanwalt und der Polizeipräsident die Polizei gegen den "beschämenden Rundumschlag" der Vorsitzenden in Schutz genommen.

Auch am Mittwoch vergangener Woche musste Meier-Göring bei der Verkündung eines Freispruchs deutlich werden, doch jetzt wollte ihr niemand widersprechen. Wieder ging es um Fehlverhalten der Polizei, diesmal der erst am 1. Oktober 2016 eingerichteten Ermittlungsgruppe 163 "Cold Cases". Die soll alte Tötungsdelikte aufklären, bei denen der Täter unbekannt geblieben ist, und Vermisstenfällen nachgehen, die ein Tötungsdelikt befürchten lassen. Im Februar konnte Cold Cases mit der Festnahme des Frank S. einen ersten Erfolg vorweisen. Vor 38 Jahren sollte er als 16-Jähriger in Steilshoop eine gleichaltrige Schülerin niedergestochen, missbraucht und beinahe umgebracht haben. Das führte zur Anklage wegen Mordversuchs.

Aus dem Erfolg der Polizei ist eine Niederlage geworden. Der angegriffenen Frau war eingeredet worden, Frank S. sei bereits überführt. Nach einer suggestiv arrangierten Wahllichtbildvorlage, die allein Frank S. als Jugendlichen zeigte, hatte sie ihn zu "80 bis 90 Prozent" als den blonden Täter von damals identifiziert. Dass sie zuvor in einer E-Mail den blonden "Göhrde-Mörder" auf Pressefotos als Täter erkannt haben wollte, verschwieg der Leiter der Ermittlungsgruppe der Staatsanwaltschaft. Ein Zeuge, der sich erst an nichts erinnern konnte, wollte eine Woche später "zu 100 Prozent" sogar das Tatmesser wiedererkennen. In der Hauptverhandlung erklärte er diese Leistung mit einem Foto des Messers, das an einer Wand des Vernehmungszimmers gehangen hätte. Rätselhaft war auch, wie sich dieser Zeuge, der zur Tatzeit längst nicht mehr in Steilshoop wohnte, daran "erinnern" konnte, der dunkelhaarige Frank S. hätte damals blond gefärbtes Haar gehabt.

Jetzt soll eine polizeiinterne Arbeitsgruppe die Praxis bei Cold Cases untersuchen. Die Hoffnung auf schnelle Konsequenzen hat der Polizeisprecher mit dem Hinweis gedämpft, das schriftliche Urteil liege noch nicht vor. Darin wird jedoch nichts stehen, was die Polizei nicht schon weiß oder wissen muss. Jeder Kriminalbeamte kennt die Vorschrift der Strafprozessordnung, die ihn verpflichtet, der Staatsanwaltschaft keine Äußerungen von Zeugen vorzuenthalten. Wer Zeugenaussagen, die seinen Vorstellungen nicht entsprechen, mit Suggestivfragen oder falschen Vorhalten nachbessert, hat bei der Kriminalpolizei nichts verloren. Anscheinend haben die an die Ermittlungsgruppe Cold Cases geknüpften Erwartungen zu einem Erfolgsdruck geführt, dem nicht alle dort eingesetzten Beamten gewachsen sind.

Die Zuversicht, eine solche Einheit könne ungeklärte Tötungsdelikte eher lösen als die Mordkommission, mag in einem Flächenland berechtigt sein. In einem Stadtstaat wie Hamburg ist sie nicht vermittelbar. Wenn tatzeitnahe Ermittlungen kein Ergebnis erbracht haben, kann später nur noch der Zufall helfen. Um Spurenträger aus alten Verfahren auf verdächtige DNA zu untersuchen, ist keine weitere Ermittlungsgruppe nötig.

Zu begrüßen ist die angekündigte Untersuchung dennoch. Der Leiter der Ermittlungsgruppe hatte es sich nicht nehmen lassen, Frank S. bei seiner Verhaftung wie eine Jagdtrophäe der Lokalpresse vorzuführen. Wer die Reporter unterrichtet hat, müsste doch rauszukriegen sein.