Die gute Nachricht zuerst, auch wenn sie von der Regional- und Regenbogenpresse schon in extenso ausgebreitet wurde: Die Chancen stehen in der EU nicht schlecht, dass die vermaledeite Zeitumstellung endlich abgeschafft wird, die außer Leistungsabfall und Krankmeldungen nichts Nennenswertes zum Wirtschaftsleben der Völker beigetragen hat. Die schlechte Nachricht besteht allerdings darin, dass sich an der Volksbefragung, die den Brüsseler Behörden die konservative Wende nahegelegt hat, vor allem Deutsche beteiligt haben und diese sich nun nicht etwa für die Rückkehr zur Normalzeit aussprachen, sondern für eine dauerhafte Sommerzeit. Begründung: Dann bliebe es abends länger hell. Kann man es fassen? Diese ewig verspätete Nation von Schildbürgern, die noch vor Kurzem dachten, man könne das Licht mit Säcken ins Haus schaffen, hat seinen Aberglauben offenbar als Zeigerglauben in die Moderne gerettet und meint nun, dass sich Sonnenlicht mit Chronometern besorgen lässt. Das mit den Säcken war falsch, denkt sich der deutsche Michel – er ist ja zu kritischer Vergangenheitsbewältigung durchaus bereit –, darum will er sich in Zukunft aufs Manipulieren der Uhren verlegen. Wenn das Gestirn nicht bereit ist, von seinem Höchststand um zwölf Uhr abzurücken, muss eben nach einer anderen gewerkschaftlichen Maßnahme gesucht werden, den Feierabend zu verlängern beziehungsweise vorzuverlegen.

Die Forderung nach Sommerzeit für immer und alle hätte übrigens eine wesentlich sozialdemokratische Forderung sein müssen. Dass die SPD sie sich nicht rechtzeitig zu eigen gemacht hat, ist nur ein weiterer Beleg für den Verfall einer Partei, die den Kontakt zu ihrer Basis verloren hat. Dieses Arbeiter- und Bauernvolk, das die Deutschen ja im Kern und bis in die Eliten hinauf noch immer sind, hat sich nun einmal daran gewöhnt, vor Tau und Tag aufzustehen und sich dafür schon am frühen Nachmittag auf seine Datschen beziehungsweise Fernsehsofas zurückzuziehen. Die Betonung liegt auf "früh", wie es ja auch in dem Sprichwort vom frühen Vogel, der den Wurm fängt, nicht in erster Linie um Vögel und Würmer geht. Es geht vor allem um die vorfristige Erledigung. Sie ist nicht nur Ziel und Nutzen der Sommerzeit, sondern der eigentliche Kern der deutschen Leitkultur. Sich zu ihr zu bekennen, sollte man auch von den Ausländern in Brüssel erwarten dürfen. Der bayerische Verfassungsschutz wird ihre Integrationsbereitschaft genau beobachten. Finis

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio