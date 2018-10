Musikliebhaber beklagen den Tod der letzten guten Musikmagazine: Intro, Groove und nun auch Spex – alle tot. Doch zumindest eine junge Zeitschrift scheint die Tränen zu trocknen: Das Wetter, ein Pop- und Literaturmagazin, feiert sein Fünfjähriges. Und es beglückt nicht nur die Kritiker, es vergoldet seinen Machern sogar den Wagemut. Die nennen sich selbst die Rich Kids of Literature, die "reichen Kinder der Literatur". Eine Anspielung auf die Rich Kids of Instagram, ein Instagram-Profil, das Fotos von jungen Menschen zeigt, die auf vulgärste Art mit dem Reichtum ihrer Eltern posieren.

So funktioniert auch die Zeitschrift Das Wetter – wie ein Instagram-Profil, bloß in Print-Form. Dort wird nicht auf Bildern posiert, sondern in Texten. Im Interview mit den Pop-Stars Casper und Marteria geht es erst einmal überhaupt nicht um Casper und Marteria, sondern um Das Wetter. Dazu Casper: "Das ist ein riesengeiles Magazin mit geilem Journalismus und geilen Stories von geilen Leuten, die nicht nur den Pressetext abschreiben!" Und weil das alles so "riesengeil" ist, hat Das Wetter jetzt auch ein Jubiläumsbüchlein rausgebracht, das "die größten Hits aus den ersten fünf Jahren" versammelt. Ob diese "Hits" Kurzgeschichten oder reale Porträts sind, darf sich der Leser selbst rausknobeln. Es ist wohl eh egal, weil es, wie bei Instagram, nicht darum geht, was echt ist und was nicht. Die Dinge dürfen auch einfach mal nur schön sein. Und schön ist Das Wetter.

Werden aber die Rich Kids of Literature damit auch wirklich reich? Nein. Das Wetter verkauft 2500 Ausgaben im Vierteljahr. Immerhin trägt sich das Magazin seit Kurzem selbst und zahlt jetzt sogar seinen Mitarbeitern ein kleines Honorar. Sie nennen es Aufwandsentschädigung.