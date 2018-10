Andreas Ritter habe sofort gewusst, was die Stunde geschlagen hatte, sagen Vertraute. Schon in jenen Momenten, als die Transparente im Stadion zu sehen gewesen seien, gehisst von den Ultras in ihrem Block, dem sogenannten K-Block: "Eure Lügen sind wie ein Kredit. Ihr genießt sie jetzt. Bezahlen werdet ihr später!" Und: "Der K-Block ist Anti Ritter!!!" Ritter, der Präsident von Dynamo Dresden, verkündete kurz darauf seinen Rücktritt. Seither ist er abgetaucht. Auch aus Angst vor der Wut, dem Druck der Kurve?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden