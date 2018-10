Was jemandem in der bürgerlichen Gesellschaft zum Vorteil gereicht, kann einem in der unbürgerlichen Unterwelt rasch zum Verhängnis werden. Wer, beispielsweise, einen Namen kennt, sollte ihn lieber für sich behalten, wenn er Verbrechern gegenübersitzt.

In der irischen Hafenstadt Cork wacht eines Nachts eine Frau auf, weil sie ein Geräusch vernommen hat. Sie ist Ende 50, heißt Maureen, und als sie in ihrer Küche auf einen Fremden trifft, erschlägt sie den ausgezehrten Mann hinterrücks. Erschrocken über die eigene Tat, ruft Maureen ihren Sohn an, den Furcht einflößenden Gangsterboss Jimmy Phelan, der über die brutale 100.000-Einwohner-Stadt herrscht. Weil Jimmy sich zwar mit blutigen Küchenfliesen auskennt, nicht aber mit der Ruchlosigkeit, die seine eigene Mutter überraschenderweise an den Tag gelegt hat, will er die Sache möglichst vertraulich aus der Welt schaffen; seine Leute hält er raus. Zufällig trifft er an einer Straßenecke seinen Jugendfreund Tony Cusack, einen arbeitslosen und alleinerziehenden Vater, "einer von denen, deren Stammwirt auf den Tag hinfiebert, an dem das Kindergeld ausbezahlt wird". Jimmy bittet ihn um Hilfe, und Tony versteht, dass er so einer Bitte besser nachkommt, denn "Jimmy Phelan hatte einen Ruf, Tony Cusack nur seinen Geruch". Die beiden beseitigen die Spuren und fahren die Leiche auf einem Fischerboot hinaus aufs Meer, wo sie den toten Mann versenken. Und hier könnte der Roman Glorreiche Ketzereien schon vorbei sein, würde Tony nicht in einem Moment der Unachtsamkeit oder womöglich der Anteilnahme, als er die Fliesen in der Küche neu verlegt, der Täterin den Namen des Toten verraten: Robbie O’Donovan hieß er, ein nutzloser Säufer war er wie Tony, mit dem er sich hin und wieder einen dreckigen Tresen teilte.

Die Worte wirken gleich einem Zauberspruch, wie ein verbotener Name, der die Dämonen und bösen Banshees heraufbeschwört, die im Gebälk der verfluchten Stadt Cork lauern, die sich so waghalsig in den stürmischen Atlantik lehnt. Die Ausrufung des Namens Robbie O’Donovan setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die sich auftürmen zum großen Unglück. Sie reißen auch den jungen Ryan Cusack mit in die Tiefe, Tonys Ältesten, der seinem prügelnden Alkoholikervater "Gegenspieler und mutigster Soldat" zugleich ist; sie reißen Georgie weiter in den Abgrund, eine junge Straßenprostituierte unten am Hafen von Cork, die sich nach ihrem verschollenen Freund Robbie fast so sehnt wie nach der nächsten Line. Immer wieder wähnen sich die Figuren aus diesem Buch in dem trügerischen Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein; aber egal ob es Tage, Wochen oder Jahre dauert, irgendein verletzter Stolz bricht wieder auf, eine dunkle Ahnung schleicht sich an, und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Ein unscheinbarer Zufall erweist sich in dieser Geschichte als so folgenreich, dass man meinen könnte, es gehe hier mit dem Teufel zu. Aber nein, an solch katholische Mythen glaubt die 1981 geborene irische Schriftstellerin Lisa McInerney gewiss nicht. Was die Katastrophe, auf die in ihrem Debüt alles zuläuft, so unvermeidbar macht, das sind vielmehr die Verletzungen und Bösartigkeiten, die sich hier tief in jede Familiengeschichte eingebohrt haben. Versehrt sind all diese Menschen von Armut und Alkohol, von Finanzkrisen, vor allem von Jahrzehnten der katholischen Moral, die sich in Irland in ihrer widerlichsten Ausprägung zeigte; und wie diese gälische Gangster-und-Säufer-Geschichte das alles entblättert, das ist todlustig und schreiend traurig zu gleich. Was McInerney dichtet, klingt so schmutzig schwarz wie ein Noir-Märchen und so moosgrün wie ein Sauflied der Pogues: Männer "mit einem Gesicht wie ein stillgelegter Steinbruch" haben in dieser dreckigen Stadt "eine Zukunft vor sich, die so leuchtend ist wie ein Bluterguss", und als Maureen einmal der geschundenen Georgie begegnet, da sagt sie ihr: "Vielleicht ist das ein Problem für uns kurz geratene Frauen: Unsere Hände sind zu klein, um nach Strohhalmen zu greifen." Das geschieht ungefähr in der Mitte des Buches, und man ahnt schon dort: Wenn es in Cork Hoffnung geben sollte, die stärker ist als nur ein Halm, dann braucht es die Kraft einer alten Totschlägerin, um sie zu bergen.

Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien

Liebeskind, München 2018; 448 S., 24,– €, als E-Book 18,99 €