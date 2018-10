Der Chempark in Leverkusen ist von San Francisco fast 9000 Kilometer entfernt, aber die Schockwellen brauchten nur Minuten, bis sie den Sitz des Bayer-Konzerns erreicht hatten. In Kalifornien hat eine Richterin Bayer vergangene Woche in einem Prozess wegen des Unkrautvernichters Glyphosat zu 78 Millionen Dollar Schadensersatz verdonnert – das ist zwar weniger, als in einer ersten Entscheidung festgelegt wurde, aber mehr als von Bayer erwartet. Als die Nachricht die Märkte erreichte, riss sie den Kurs des Unternehmens auf den tiefsten Stand seit 2012. Und als Klaus Hebert-Okon sie in Leverkusen hörte, begann er, sich um seine Kollegen zu sorgen.

Hebert-Okon hat 1969 bei Bayer angeheuert, da war er 14 Jahre alt. Er ließ sich zum Elektriker ausbilden, dann fing er an, sich im Betriebsrat zu engagieren. Heute arbeitet er im Belegschafts-Team mit, einer Betriebsratsgruppe, die sich für Mitarbeiter in verschiedenen Firmen engagiert, die zu Bayer gehören oder früher einmal dazugehört haben. Dass es die Gruppe gibt, ist eine Folge des jahrelangen Umbaus bei Bayer: Hebert-Okon hat erlebt, wie der Konzern immer wieder Firmenanteile ausgliederte und wie er durch die Übernahme von Monsanto zum weltweit größten Saatguthersteller wurde. Hebert-Okon ist darüber nicht glücklich. Nicht nur weil Bayer sich mit Monsanto einen Konzern mit denkbar schlechtem Image einverleibt hat. Sondern auch weil die Monsanto-Prozesse für Bayer sehr teuer werden können. Hebert-Okon sagt: "In der Belegschaft gibt es die Angst, dass wir für die Folgen bluten müssen."

Hebert-Okon und seine Kollegen arbeiten nicht mehr direkt für Bayer, sondern für eine seiner vielen Töchter: Ein Unternehmen namens Currenta, das zu 60 Prozent Bayer gehört; die übrigen 40 Prozent gingen nach der Ausgliederung von Bayers Chemiesparte an die neu geschaffene Lanxess. Currenta betreibt unter anderem den Chempark in Leverkusen. Er ist das einstige Herz des Bayer-Konzerns, über einer Vielzahl von Schornsteinen leuchtet hier nachts das Bayer-Kreuz. Viele der 3.200 Currenta-Mitarbeiter sorgen sich nun, dass Bayer seinen Anteil bald verkaufen könnte, weil es Geld für die Prozesse in den USA braucht, und sich dann die Arbeitsbedingungen verschlechtern.

Bereits Mitte September hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Bayer sondiere den Verkauf von Currenta. Bayer will solche Gerüchte zwar grundsätzlich nicht kommentieren. Aber es ist offenkundig, dass der Konzern mit den Schockwellen aus den USA zu kämpfen hat. Dem Handelsblatt zufolge muss sich Bayer-Chef Werner Baumann seit Wochen gegenüber Investoren erklären. Die beiden größten Anteilseigner, die Beteiligungsfirma BlackRock und der singapurische Staatsfonds Temasek, wollen sich nicht zur Lage des Konzerns äußern, dürften aber die Entwicklung genau beobachten. In dieser Woche reist Baumann außerdem mit einem Tross Journalisten nach St. Louis, um am Stammsitz von Monsanto die Vorzüge der Übernahme zu erklären, die nicht nur Bayer stärken, sondern die ganze Welt besser ernähren soll.

Die Zweifel daran sind mit dem Prozess in Kalifornien noch einmal gewachsen. Das Gericht hatte dem Hausmeister einer Schule bereits im August 39 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen. Der Mann führt seine Krebserkrankung auf Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto zurück, die den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat enthalten. Darüber hinaus sollte Monsanto – und damit Bayer – 250 Millionen Dollar Strafe zahlen. Vergangene Woche reduzierte die Richterin einer höheren Instanz zwar die zusätzliche Strafe auf ebenfalls 39 Millionen Dollar. Sie überraschte Bayer und seine Aktionäre aber damit, dass sie diese Strafe nicht komplett strich und Monsanto weiter die Schuld an der Erkrankung des Hausmeisters gibt.

Damit will Bayer sich nicht abfinden. Der Konzern verweist darauf, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei und man beabsichtige, in Berufung zu gehen. Mehr als 800 wissenschaftliche Studien sowie Aufsichtsbehörden weltweit hätten bestätigt, dass Glyphosat sicher angewendet werden könne; zudem habe die US-Umweltschutzbehörde EPA mehr als hundert als relevant eingeschätzte Studien untersucht und Glyphosat als "wahrscheinlich nicht krebserregend für Menschen" eingestuft, das sei die bestmögliche Einstufung gewesen. "Wir beabsichtigen, uns in allen diesen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen", so Bayer gegenüber der ZEIT .

Wie viele Verfahren es sein werden, ist indes nicht absehbar. Im Sommer hatte der Konzern mitgeteilt, dass 8.700 Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat anhängig seien. Analysten und Juristen in den USA erwarten, dass die Zahl steigen dürfte, womöglich auf mehr als 10.000. Auf Anfrage der ZEIT teilte Bayer mit, man rechne ebenfalls mit weiteren Klagen und werde im November eine "aktualisierte Zahl" veröffentlichen. Zudem habe man "angemessene bilanzielle Vorsorgemaßnahmen" getroffen, um die Verteidigungskosten zu schultern. Genaue Zahlen nannte der Konzern nicht.