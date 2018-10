DIE ZEIT: Frau Geißler, Sie arbeiten als Erschreckerin in einem Gruselpark in Bottrop. Wie machen Sie den Besuchern dort Angst?

Maren Geißler: Es gibt zwei Erschreck-Arten, die jeder Darsteller bei uns übt. Die eine ist der leise Erschrecker. Man schleicht sich an, und sobald man nah genug an einem Besucher ist, beginnt man fiese Geräusche zu machen. Schwer atmen zum Beispiel oder kratzende Geräusche in der Kehle röcheln und tief hinten im Hals brummen.

ZEIT: Was ist die zweite Erschreck-Art?

Geißler: Sich erst gut verstecken, dann rausspringen und mit einem lauten Ruf schocken. Der Laut muss ganz plötzlich und schnell kommen. Am besten funktioniert das, wenn man einen Konsonanten vorn anhängt, also nicht "Aaahh!" schreien, sondern lieber "Waaahh!" oder "Taaahh!".

ZEIT: Das macht einen Unterschied?

Geißler: Total, das merkt man sofort, wenn man es selbst mal ausprobiert.

ZEIT: Und was ist mit dem berühmten Buh-Ruf?

Geißler: Bloß nicht! "Buh!" klingt nicht gruselig, sondern eher lustig. Beim Erschrecken muss man immer Laute machen, die überraschen und ungewohnt sind.

ZEIT: In Ihrem Grusellabyrinth laufen die Besucher eine Art Parcours entlang. Sie müssen Rätsel lösen, durchqueren dabei finstere Räume, enge, dunkle Gänge und suchen nach einem Phantom, das Unheil anrichtet. Wo lauern Sie?

Geißler: Ich spiele im Moment oft ein Hausmädchen und erschrecke alle in der Waschküche. Die ist in einem kleinen Hinterhof. Sehr dunkel ist es da, und überall hängt Wäsche auf den Leinen – saubere, aber auch blutige Hemden und Laken.

ZEIT: Sehen Sie selbst auch unheimlich aus?

Geißler: Meine Kleidung nicht, ich trage ein langes schwarzes Kleid und eine weiße Schürze. Aber mein Gesicht ist zum Fürchten. Ich schminke mir extra große, eitrige Pusteln auf die Stirn. Das sieht wirklich eklig aus.