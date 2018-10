Die Sterblichkeit des Menschen ist sein Schicksal, die Einbildungskraft sein Trost. Warum sollte ihm, bevor der Tod ihn schlussendlich ereilt, nicht vergönnt sein, die Einbildungskraft noch einmal in ihrer berauschenden Variante auszukosten? Zumal, wenn es sich um einen so verzagten Zeitgenossen wie Heinrich Übel junior handelt, Sohn eines Schweizer Gummifabrikanten, der seit einem Intermezzo in der väterlichen Werbeabteilung in einer kümmerlichen Züricher Mansarde haust.

Vor annähernd zwei Jahrzehnten hat der Senior ihn vor die Tür gesetzt, der Sohn dürfe erst an jenem Tag ins heimatliche, fiktive Fräcktal zurückkehren, an dem er einen Doktortitel vorzuweisen habe. Allein, es scheitert nicht am Willen des Sohnes als vielmehr an dessen Aversion gegen verordnete Abkürzungen, die ihn schon während seiner Zeit als Reklame-Dichter in der Werbeabteilung malträtiert haben. Statt eines Lebenslaufs "von max. einer Seite", notwendig für das Nachholen der Matura und die Zulassung zur Universität, hat Heinrich seit dem Rausschmiss auf seiner alten Remington-Schreibmaschine Tausende von Seiten fabriziert, um seinem Leben in allen Verästelungen Herr zu werden.

Das üppige Konvolut füllt die Sitze des geliehenen Chevys, mit dem der Junior nach einem unverhofften Anruf des Vaters zu Beginn des Romans in die winterliche Heimat braust. Verborgen unter den Papierbergen, hockt zudem ein Kater, das Lieblingstier des Autors. Die Vorgeschichte offenbart sich allerdings erst nach und nach in den lustvoll schlingernden Volten, die der 68-jährige Schweizer Autor Thomas Hürlimann in seinem neuen Roman Heimkehr schlägt. Zunächst einmal kracht es. Der Chevy, auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten, kollidiert mit dem Geländer der Fräcktalbrücke. Heinrich stürzt durch die Frontscheibe in den Schnee. Ob er den Unfall überlebt, ist fragwürdig. Zwei nahende Lichter sieht er noch und weiß: jetzt nur nicht einschlafen.

Als er das nächste Mal zur Besinnung kommt, erkennt er seine Umgebung genauso wenig wieder wie sich selbst. Seinen kahlen Schädel verunstaltet eine monströse Narbe, sein Gesicht hat sich in eine "Revolverfresse" verwandelt, und statt in der Schweiz befindet er sich in einem Örtchen an der sizilianischen Küste. Verwirrend, aber durchaus passend, weiß Heinrich doch aus langjähriger Gasthörerschaft in den unterschiedlichsten Fakultäten, dass Sizilien Geburtsort des antiken Philosophen Empedokles ist, seines Zeichens Verfechter der Reinkarnation.

Und tatsächlich ist Heinrich ein anderer geworden. Die Sizilianer begegnen ihm mit ungewohnter Ehrfurcht. Womöglich halten sie ihn für den fleischgewordenen Erlöser – irgendwo weit hinten in seinem ramponierten Hirn sieht er sich am Unfallort im langen Mantel und mit Dornenkrone. (Später wird sich herausstellen: ein geliehenes Weihnachtsmannkostüm). Oder vermuten sie in ihm einen skrupellosen Mafioso? Als den identifizieren ihn später jedenfalls seine Züricher Bekannten, die ihn bislang belächelt oder ignoriert haben. Vor seiner Rückkehr in die Schweiz aber, wo er den Unfallhergang rekonstruieren und weitere Heimkehr-Versuche unternehmen will, erwischt Heinrich noch die große Liebe zu einer strammen, soeben wundersam an Land gekraulten Komsomolzin aus Ost-Berlin, die das kurz bevorstehende Ende des Sozialismus durch eine bahnbrechende Erfindung verhindern will: das drahtlose Telefon. Das allerdings ist in die Lehne eines überdimensionierten Ohrensessels eingebaut und muss vom Genossen Delegationsleiter recht mühsam durch den Sand geschleppt werden. Vollkommen irre? Absolut.

Würde man sich die Reise auf der Styx als eine Fahrt auf der Wildwasserbahn im Stroboskoplichtgewitter denken, hätte man in etwa eine Vorstellung von der Gangart dieses Romans, die Leser und Leserinnen von Hürlimanns Novelle Fräulein Stark (2001) oder seines Romans Vierzig Rosen (2006) überraschen dürfte. Und doch bleibt Thomas Hürlimann, in dessen Büchern stets ein ähnliches, mit seiner Biografie eng verknüpftes Personal auftritt, sich treu in dem Projekt der Selbstversicherung und Selbstverunsicherung, das sein gesamtes Werk durchzieht, mit dem Unterschied, dass die Motive, Lebensstationen und Figuren hier wie in einem Traum übereinandergeblendet werden.

Vergeblich sucht Heinrich einen Halt auf dieser irrwitzigen Odyssee, die ihn auch noch nach Afrika führt. "Ich war mir nicht abhanden gekommen. Ich kannte meinen Namen, das Geburtsdatum. Heinrich Übel junior, geboren am 21. Dezember 1950 im Fräcktal", heißt es wieder und wieder. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass es sich um Thomas Hürlimanns Geburtsdaten handelt. Doch gewiss ist nichts mehr, und Halt gibt es nirgends.

Heimkehr ist bei aller vordergründigen, albernen, ja kalauernden Überdrehtheit eine zutiefst ernsthafte Reflexion über das Trügerische der Erinnerung, über das Auseinanderfliegen einer vermeintlich festgefügten Biografie, über die Umkehrung von unverbrüchlich geglaubten Schuldzuschreibungen. Und über das Sterben. "On ne revient jamais" (man kommt nie mehr zurück), von Heinrich verschiedentlich wiederholt, meint nicht nur, dass ihm – wie immerfort abprallend an einer Gummiwand – der Weg zurück ins Fräcktal nicht gelingen mag, sondern dass die Heimkehr in die eigene Vergangenheit nicht möglich ist, weil die immer eine andere ist als jene, die man erinnert und erwartet.

Thomas Hürlimann, der seine schwere Krebserkrankung im März 2015 in der ZEIT zum ersten Mal öffentlich machte, hat einmal von der Euphorie gesprochen, die er in Phasen der unmittelbaren Todesnähe während seines Kampfes gegen den Krebs erlebt hat. In Heimkehr, zwölf Jahre nach Vierzig Rosen, hat er nicht zuletzt diese Erfahrung in ein poetisches Spektakel überführt, in ein fantastisches, ein bewunderungswürdig leichthändiges, heillos trauriges und existenziell schwerwiegendes Trostbuch. Wenn die allerletzte Fahrt so aussehen sollte, wir stiegen beinahe mit einer gewissen Freude ein.



Thomas Hürlimann: Heimkehr. Roman; S. Fischer, Frankfurt 2018; 528 S., 25,– €, E-Book 22,99 €