Wie entfernt man einen Star aus einem Film? Man kann ihn, wenn es knapp wird, herausschneiden oder, wenn man noch ein wenig Zeit hat, herausschreiben. Beides ist Kevin Spacey jüngst passiert. Aus dem fertigen Film All the Money in the World wurde er am Schneidetisch herausfiletiert. Und aus dem Buch der Serie House of Cards, in der er die Rolle des US-Präsidenten spielte, musste er zeitnah verschwinden. So verlor Spacey alles, Rollen und Ruf, weil Kollegen ihm vorwarfen, er habe sich sexuelle Übergriffe erlaubt.

Am 2. November geht House of Cards auf Sky ins Finale. Wir erinnern uns: Francis Underwood, der kriminelle Präsident der USA, übergibt die Amtsgeschäfte seiner Frau Claire, in der Hoffnung, weiterhin die Fäden spinnen zu können. Doch Claire lässt ihn fallen. Woraufhin er Rache schwört: "I’ll kill her!" Dazu wird es nicht mehr kommen. Im Trailer zur letzten Staffel sieht man Claire Underwood, gespielt von Robin Wright, am Grab ihres Mannes stehen. Der Writers’ Room, das Kollektiv der Autoren, hat also das rabiateste Drehbuch-Fleckenentfernungsmittel für in Ungnade gefallene Schauspieler angewendet – und Spaceys Figur sterben lassen. Sein Serienende ist auch das Ende einer dämonischen Utopie, die darin bestand, dass ein durch Niedertracht verbundenes Paar es nach oben schaffen kann, wenn es nur dicht- und zusammenhält: Claire und Francis, das doppelköpfige Regierungsmonster der USA.

In House of Cards ist Claire Underwood nun ganz allein. Wie wird sie mit ihrem Publikum umgehen? Ihr Gatte Francis hatte sich immer wieder an die zuschauenden Netflix-Abonnenten gewendet – er wusste, wo seine Wähler und Gönner sitzen. Freunde und Vertraute brauchte er nicht, er hatte ja uns. Underwood benutzte die alte Theatertechnik des Beiseitesprechens. Er sagte das Wesentliche, an den mäßigenden Instanzen vorbei, direkt zum Zuschauer (und erinnert darin an den twitternden Trump). Seine Frau Claire hingegen ist zu wachsam, um mit irgendjemandem zu paktieren. Sie vertraut sich nicht der Kamera an, als wollte sie sagen: Euch Zuschauern glaube ich so wenig wie dem Gesindel in Washington. Jetzt aber, so verrät das Online-Magazin Vice, welches ein paar der hochgeheimen neuen Folgen vorab sah, ändert Claire ihre Kommunikationsstrategie. Sie nimmt uns endlich wahr – und hat eine Botschaft für uns: "Was auch immer Francis Ihnen in den letzten fünf Jahren gesagt hat – glauben Sie kein Wort ... Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen."

Mit wem wird Präsidentin Claire am Ende sprechen: mit der Vergangenheit (ihrem toten Mann), der Gegenwart (den Zuschauern) oder der Ewigkeit (Gott, der ihre Sünden gesehen hat)? Die Frage sollte uns in Atem halten.