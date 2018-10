Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

7 Seifenblasen können’s, Passagiere über der Wupper nicht wirklich 12 Sorgen für den Oberwasserfall 15 Vorname für den Färber mit dem besonderen Sinn für 12 waagerecht 16 Eine ... kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe hinunterprügeln, Stufe für Stufe (Mark Twain) 19 Schmackhaftes Ergebnis neuordnender Gremien-Bearbeitung 20 Ein François der spitzen Feder, namentlich mit Tours’ Uni verbunden 21 Sprichwörtlich: ... führt zum Wissen und Wissen zum Genießen 22 Steht an der Spitze vom Namenszug unter Bundesgesetzen 24 Tauschgeschäftemacher aber bringen für gewöhnlich keine mit 25 Korn und Baum und Asienmünze – zusammengenommen: Mindestergebnis von Unterwegsunternehmungen 27 Eingangs erwähnt, ist von Größtstadt in Nevada oder auf Kanaren die Rede 29 Raubgut z. B. dort, wo seine Säge aktiv 30 Hier für strickschick befunden, da von Walisern bewohnt 33 So will sich der Um-die-Ecke-Knobler fordern 35 Hier voll Spannung erwartet, da vorbeigesehnt 37 Vermag Vermögende sahnehäubchenmäßig zu beglücken 38 Zimmer des Zimmermanns, wo er Carpenter heißt 40 Wäre der bleiche Sangesmann? War Reckenschreck! 41 Kunstprodukte nicht beim Haiku oder Roman 42 Wo die Leute kein Albern mögen, kann man damit auch a- 43 Gibt seine Pfote darauf, dass andere richtig in die Hufe kommen

Senkrecht:

1 Lernet, dass jeder ... auf Kosten dessen lebt, der ihn hört (Jean de La Fontaine) 2 Prägende Gestalten im Geistreich 3 Mehrere Grollgründe rund um die Themse? Größere Adresse nah der Loire 4 Mehr als taktlos, kurz vor garstig 5 Da hat Frankreich-Belgien-Niederlande-Fluss seine östlichsten Anrainer 6 Erlauben Fahren ohne Lenken 7 Auf teuren Hochzeiten gesehen – das fällt insbesondere im Treppenhaus schwer 8 Philharmonie-Hauptraum? Erkenntnisverteilungszentrale! 9 Gezeichnet – vom Leben mit Bölkstoff und Motoren 10 Strafender Anteil vom flatternden Symbol 11 Gibt’s mit Knall und Haut, andererseits mit Land 12 Goethes Kredo: Man muss sich immerfort ..., erneuen, verjüngen, um nicht zu verstocken 13 Zwischen sieben Toren Wandelnde, bei Homer 14 Zum Kugeln: geht oft in die letzte Tafel-Runde 17 Ziemlich fraglich, ob als Alternative zu Zub’r oder Bott’ch verständlich 18 Manch eine spart ein, was auch manch Achim weglässt 22 Ein flotter ... fällt nicht unbedingt mit schneller Herbstlaubbeseitigung auf 23 Sehr ungebremste Anhänger? Dasselbe in Grün! 26 Ein Stück Slowenien, das Adriareiseaspiranten am Herzen liegt 28 Solcher Mann: ein Stattmensch sozusagen 31 Sind wir darin, sehen wir rot beim Bilanzziehen 32 Ein Knabe wie Brockenzuckerherz 33 Fluch aus der Pferdeapfelklasse 34 Sprichwörtlich: Guter ... macht hurtige Hände 36 Kurz: Stütze etlicher Kriminalistenaktionen 39 Für sein Gedeihen von Belang: Künstlers Tatendrang

Lösung von Nr. 2456 (ZEITmagazin Nr. 44/2018):

Waagerecht:

6 QUACKSALBER 12 STAUB 15 WUERDE 17 EIBEN, Taxus 19 ALEUTEN 21 BREGEN, nddt. Gehirn, in Bregen-z 22 RITTERGUT 23 der und das REIFEN 24 ZUTREFFEN und zu treffen 27 WERK 28 ILSA Lund in "Casablanca" 30 EREMIT 32 REUE 33 DAZU- rechnen, -lernen 35 TEN (o’clock) = zehn (Uhr, engl.) 36 ANA in P-ana-ma 37 Brief-TAUBE 39 VERDI, "Rigoletto", "Der Troubadour", "Aida" 40 MAHNER 42 GIS in Gis-elher 43 HEGE-ring 44 NUETZEN 45 EGOISTEN 46 SCHEUREBE 47 SEMINAR

Senkrecht:

1 BARRIKADE 2 MAIN 3 ZENTREN 4 ISLE = Insel (engl.) 5 TUTU 6 QUERELEN 7 Angst vorm Platzen: UEBERDRUCK 8 Vulkan-KEGEL 9 Stau-SEEN 10 BEITRAEGE und bei "träge" 11 RATE 13 AUGE 14 BETRUEGER 16 DEFIZITE 18 BRUENNE 20 ERFT 24 "mit langen ZAEHNEn essen" = ungern essen 25 FITIS, Laubsänger 26 NEBENAN 29 STAER = Widder 31 MAGIE 32 RUHEN 34 UMZUG 38 ASTI 41 verwunschene ROSE ("Die Schöne und das Biest")