Dieser Jahrhundertsommer ist ein Segen für Obst, Wein – und für Zugvögel wie uns. Ohne ihn hätten wir es auf den vier Quadratmetern unseres Vans wohl kaum so gut miteinander ausgehalten. So aber sitzen wir in Campingstühlen auf einem Großparkplatz am Bremer Stadtwerder, einer Halbinsel an der Weser, und löffeln Sardinen aus der Dose. P. und ich sind verkatert, weil wir gestern die Hochzeit von Freunden gefeiert haben. Üppiges Büffet, Alkohol, zwei Menschen, die gemeinsam sesshaft werden wollen. Wir fühlten uns trotz Anzug und kleinem Schwarzen fremd. Alle redeten über ihre Jobs (passt schon), ihre Chefs (Penner) und den letzten Urlaub (zu kurz). Natürlich fragten ein paar Leute, und, was macht ihr so? Wir leben im Auto. Wie bitte? Je betrunkener ich wurde, desto mehr schwärmte ich vom Leben auf Rädern. Wie wenig man braucht, wie frei es macht, wie offen. Wie beeindruckend und schräg die Menschen sind, die man trifft.

Der Stadtwerder ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ein alter Mann kommt mit einem Eimer Zwetschgen auf uns zu. Käppi, Hosenträger. Die Pflaumen seien aus seinem Garten, er bietet uns welche an. Immer wieder schaut er durch die Heckklappe in unser Schlafzimmer. Ich warte auf einen Kommentar, stattdessen: "Entschuldigen Sie. Ich bin 92 Jahre alt, ich rede viel." Fritz erzählt von seiner Kindheit in den Dreißigerjahren. Der Vater stirbt, da ist er sechs, die Familie bettelarm. In der Hitlerjugend bekommt Fritz Hose, Hemd, Fahrtenmesser. Mit 17 wird er eingezogen. Mehr als eine Stunde lang steht er da und redet. "Und dann musste ich plötzlich in Eckernförde ins U-Boot 479 – für mich ging eine Welt unter."

Ich wüsste gerne von ihm, wie sich Deutschland in all den Jahren verändert hat, wie er unsere Zeit sieht. Doch er reagiert nicht auf meine Frage. Wir essen seine Pflaumen und hören zu, bis er in einem stotternden Golf davonfährt.

Was bisher geschah Was bisher geschah Unser Autor und seine Freundin haben ihre Wohnung gekündigt und fast ihre gesamte Habe verkauft. Nun leben sie in einem Auto. Kann das gut gehen? Alle Folgen unter: zeit.de/wirzieheninsauto

Oft stehen wir auf Wander- und Ausflugsparkplätzen, dort kann man sich gut ein paar Tage aufhalten. Zum Beispiel an den Externsteinen, einer Sandsteinformation im Teutoburger Wald. Auf dem Weg zu einer Lesung in Paderborn kommen wir nachts dort an. Der Parkplatz kostet drei Euro. Ein paar Gestalten huschen durch die Dunkelheit. Unsere Heckklappe bleibt zu. Am nächsten Morgen stellt sich heraus: Wir sind von Hippies umgeben. Mit ihren alten Wohnmobilen bilden sie eine Art Wagenburg, Eichen spenden großzügig Schatten. Ein Pärchen zieht sich die Batikklamotten aus und duscht mitten auf dem Parkplatz unter einem Kanister, der vom Dach ihres Wohnmobils hängt.

Wir kommen zunächst nicht ins Gespräch. Vielleicht liegt das an unseren Campingstühlen in schwarz-rot-goldener WM-Optik. Anglergrün war ausverkauft. Der heiße Sommer eben.

P. muss zu einem Gespräch nach Köln, und die Hippies sind plötzlich auch verschwunden. Nur ein Kerl fällt mir auf. Er trägt einen schwarzen Mantel, schwarzen Hut, sitzt auf einem Stuhl neben einem Opel Corsa. Auf dessen Hutablage trocknet er Blüten für Tee. Mit der Whiskyflasche aus unserer Bar gehe ich rüber. Sein Name ist Eddie, und Eddie ist schon seit sieben Wochen auf diesem Parkplatz. Damit er dem Förster nicht auffällt, der Dauerparker verscheucht, wechselt er regelmäßig die Reihe. Fünfzig Jahre ist er alt, hat erst in einer Zeche malocht, dann Verfahrenstechnik studiert, abgebrochen, am Band bei Müllers Mühle Reis verpackt. Seine Klamotten wäscht er im Becken des Parkplatzklos.

"Bist du auch energetisch unterwegs?", fragt Eddie. Der Wind lässt die Baumkronen hin und her wogen. "Das ist ein Kraftort hier", sagt Eddie, "also die Steine. Man kommuniziert mit ihnen. Aber mir ist das fast schon zu viel Kraft. Die Leute tatschen da rum wie die Blöden, braucht man gar nicht. Da kriegst du ja einen Kabelbrand im Herzschrittmacher." Anders als wir sind Eddie und die Hippies also gar nicht wegen des günstigen Parkplatzes hier.

Die Hippies treffe ich später wieder auf ihrem Ausweichparkplatz an einem Friedhof, ebenfalls in der Nähe der Externsteine. Der Förster hat sie vertrieben. Jetzt hängen sie vor ihren Wohnmobilen rum und reden über Energien, andere Kraftorte in Deutschland, über Anomalien und Geomantie, eine Art des Hellsehens, die sich am Gelände orientiert. Ich höre ihnen zu. Es wäre leicht, sich über sie lustig zu machen. Aber ich merke, wie ich diese Art von Überheblichkeit verliere, ein wenig mehr mit jedem vermeintlich seltsamen Menschen, den wir irgendwo da draußen treffen.