Dieser Artikel liegt in einer Langfassung vor

Ich kam nach Deutschland mit dem Pulvergeruch, der seit dem Attentat an mir haftet. In meinem Jackett sitzt noch der Ruß meiner verbrannten Bücher. In meinen Ohren hallt die Stimme des Staatsanwaltes nach, der eine lebenslange Haft für mich forderte. An meiner Haut klebt noch die Feuchtigkeit des Gefängnisses, in dem ich saß. Der Anblick der Menge, die "Tod für die Verräter" rief, steht mir vor Augen. Im Herzen trage ich den Kummer um meine Lieben, die ich zurücklassen musste.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Der Ort, an den der Exilant geht, ist ein Buch mit sieben Siegeln: Er kennt den Weg zum Gipfel nicht, er weiß nicht, wo man sich mit Schlamm besudelt. Die Sprache ist fremd, er kann nicht fragen. Am schlimmsten ist die Zeit, bis er, voller Schmerzen und Wunden, einen Platz gefunden hat. Voller Sehnsucht, wird er verweht wie ein vom Zweig gerissenes Blatt. Aber er muss den Kampf mit der Fremde aufnehmen.

Da ist Vereinzelung ohne den Trost eines Gefühls von Zugehörigkeit unvermeidbar. Denn wie an dem Ort, den er verließ, ist er auch hier ein Fremdling. Das Provisorium erlaubt ihm nicht, richtig anzukommen. Von der Gesellschaft diskriminiert zu werden, beschämt zu werden, weil er anders ist, verachtet zu werden, weil er nicht willkommen ist, macht ihn unglücklich. Dabei hat ein Geflüchteter nicht das Recht, unglücklich, pessimistisch oder krank zu sein. Um auf dem neuen Boden Fuß zu fassen, ist er gezwungen, seinen Kummer in sich zu vergraben, noch einmal ganz von vorn zu beginnen, sein Leben neu aufzubauen, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Zugleich aber auch Wasser zum Löschen des Feuers in seinem Land herbeizuschaffen und nach einer Lösung für die daheimgebliebenen Angehörigen zu suchen.

Bleibt er in enger Verbindung zu seinem Land, läuft er wie ein unablässig in den Rückspiegel starrender Autofahrer Gefahr, einen Unfall zu bauen, weil er nicht sieht, was vor ihm liegt. Wirft er dagegen gar keinen Blick zurück, schwankt er entwurzelt sinnlos umher. Er muss nach vorn schauen, dabei aber ständig auch im Blick behalten, was hinter ihm geschieht. Manche gehen nicht mehr auf die Straße und verkriechen sich in unheilbarer Melancholie. Mancher stürzt sich zornig ins Verbrechen. Nur wenigen gelingt es, sich im Verkehrschaos auf den Beinen zu halten.

Die Anzahl der Menschen, die vor Krieg, Gewalt oder aus anderen Gründen aus ihrer Heimat flüchten, ist auf 65 Millionen gestiegen. Alle drei Sekunden ist ein Mensch gezwungen, sein Heim zu verlassen. Die Hälfte der Flüchtenden sind Kinder. 84 Prozent sind in Entwicklungsländern unterwegs. Europa hält jene, die vor den Kriegen fliehen und an seine Türen klopfen, hinter Mauern auf Distanz.

Die Tore fest verschlossen, hat es sich in Sicherheit gebracht. Europa gibt Leuten wie Tayyip Erdoğan Geld, damit sie in fernen Regionen Lager errichten. Europa verschließt die Augen davor, dass Flüchtlinge dort wie Geiseln gehalten und zur Verhandlungsmasse gemacht werden. Die Geflüchteten aber, die es nach Europa schaffen, haben auf dem alten Kontinent eine gewaltige Veränderung angestoßen. Die Panik, ihre Arbeit, ihre Städte, ihre Lebensart zu verlieren, treibt die Massen jenen in die Arme, die noch höhere Mauern versprechen. Sollte in Deutschland morgen die AfD an die Macht kommen, schiebt sie Flüchtlinge höchstwahrscheinlich ab.

Die meisten von Ihnen werden sich dann wie Flüchtlinge im eigenen Land fühlen. Genau wie wir, die wir zu Flüchtlingen in der Türkei wurden. Ich möchte an Ernst Reuter erinnern. Als Oberbürgermeister von Magdeburg wurde er 1933 von den Nazis aus dem Amt gejagt, weil er ihnen die Stirn geboten hatte. Er wurde ins Konzentrationslager gesteckt, dort geprügelt, erniedrigt und unterdrückt. 1934 verließ er Deutschland mit einem einzigen Koffer, einem noch nicht konfiszierten Pass und ganz wenig Geld in der Tasche. Beim Abschied sagte er seinen Freunden: "Wir werden jetzt zehn Jahre in die Wüste gehen, und dann kommen wir wieder."

Er ging nicht in die Wüste, sondern in die Türkei, die ihn mit offenen Armen aufnahm. Genau in der vorausgeahnten Zeitspanne, zehn Jahre lang, trug er zum Aufbau der neuen Türkei bei und engagierte sich daneben auch für die Befreiung seines eigenen Landes. Er entwarf eine Roadmap für das Nachkriegsdeutschland. Nach seiner Rückkehr wurde er Regierender Bürgermeister im freien Teil Berlins.

In Deutschland, wohin ich mit einem einzigen Koffer, einem noch nicht konfiszierten Pass und sehr wenig Geld in der Tasche kam, Ernst Reuters Geschichte zu lesen macht mir Hoffnung. Ja, das Exil ist so schwer wie Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit, Elternlosigkeit. Ja, das Exil ist eine schmerzhafte, entbehrungsreiche, bittere Lebenserfahrung. Aber es hat auch Aspekte, die einem Schriftsteller, einem Künstler, Akademiker, Intellektuellen oder Politiker neue Wege, neue Türen, neue Horizonte öffnen.

85 Jahre nach Reuter kommen Akademikerinnen und Akademiker aus der Türkei nach Deutschland, die aus ihren Posten vertrieben wurden, weil sie eine Friedenspetition unterzeichnet hatten. Sie kehren eine hundert Jahre alte Migrationsbewegung um und investieren hier sowohl in die Zukunft Deutschlands wie auch in die ihres Herkunftslandes.

Journalistinnen und Journalisten, die in der Türkei keine Chance haben, für die Wahrheit einzutreten, sprechen hier die Tatsachen laut aus. Die Bibliothek mit Büchern von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die aus ihrem Land vertrieben wurden, zeigt uns, dass aus all dem Leid Werke hervorgehen. Man nennt sie Exilliteratur.

Zweifellos wird die Fluchtwelle, die die Erde in den letzten zehn Jahren veränderte, eine vollkommen neue Schriftstellergeneration und eine neue Exilliteratur hervorbringen. Mit ihrem vom Leid geschärften Stift bleibt "Exilisch" eine der fruchtbarsten Sprachen des literarischen Schaffens.

Lassen Sie uns endlich akzeptieren: Wir leben auf einer Erde von Migranten. Vielleicht werden die meisten von uns nie mehr dorthin zurückkehren, wo sie geboren sind. Werden nie wieder die Städte sehen, in denen sie aufwuchsen, die Straßen, durch die sie liefen, die Meere, in denen sie schwammen.

In großen Pappkartons werden unsere Habseligkeiten mit uns von Land zu Land wandern. Die Heimat lebt in dem an uns haftenden Pulvergeruch, im Ruß an unserem Jackett, in der Feuchtigkeit auf unserer Haut, in der Sehnsucht nach unseren Lieben. Ich übernehme die Staffel von Thomas Mann, einem anderen Migranten, und entgegne allen, die meinen, ich sei von der Türkei weit entfernt: "Wo ich schreibe, ist die Türkei!"

Der vorliegende Text ist ein Auszug aus der "Rede zum Exil", die der Autor Ende Oktober beim Exile Media Forum der Körber-Stiftung in Hamburg gehalten hat.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe