Das Märkische Viertel liegt am Rand von Berlin. Es ist eine dieser riesigen Siedlungen, wie es sie in jeder großen deutschen Stadt gibt. Hamburg-Jenfeld, Köln-Chorweiler, Leipzig-Grünau. Bei jedem dieser Namen entsteht sofort ein Bild im Kopf, ohne dass man jemals dort gewesen sein muss. Man hat gehört, dass da Hochhäuser stehen, dass es Armut gibt, Ausländer und Gewalt, dass es gefährlich ist, aber nicht auf eine interessante Art. So ist es auch beim Märkischen Viertel.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden