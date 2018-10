Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Frau, bei der eine Mammografie auf Brustkrebs hindeutet, tatsächlich einen Tumor hat? Anhand welcher Kennzahl lässt sich beurteilen, ob ein Krebsscreening den Patienten nützt? Und an welchen statistischen Maßen erkennt man, wie gut ein diagnostischer Test ist? Diese Fragen sollte ein Arzt beantworten können. Wo letzte Sicherheiten fehlen, ist der sichere Umgang mit Wahrscheinlichkeiten umso wichtiger.

Ärzte brauchen Statistik – um zu wissen, was hilft. © Blend images/plainpicture

Doch seit Langem beklagen Statistiker, dass unter Ärzten statistischer Analphabetismus weit verbreitet sei. Jetzt haben sie das untermauert – mit einer Statistik. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung haben 169 Medizinstudenten kurz vor ihrem Abschluss an der Berliner Charité einen Schnelltest vorgelegt: zehn Fragen zur Statistik, darunter die eingangs erwähnten. Im Schnitt beantworteten die Studenten gerade einmal die Hälfte korrekt.

Die Bildungsforscher testeten aber auch Professoren und Dozenten. Die beantworteten drei Viertel der Fragen richtig. Dieses Ergebnis ist zwar nicht so aussagekräftig, weil nur 16 Personen befragt wurden. Doch es zeigt, dass auch Lehrende erhebliche Wissenslücken haben.

Was aus dieser Studie folgt, ist klar: Wer ein guter Arzt werden will, sollte im Studium mehr Statistik lernen. Und zwar so, dass er oder sie die Kenntnisse in der Praxis auch anwenden kann, damit sie den Patienten nützen.

Welch großen Schaden mangelndes Statistikwissen anrichten kann, macht ein klassisches Beispiel deutlich. Vor einigen Jahren wurde vor einer neuen Antibabypille gewarnt; sie erhöhe die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose um 100 Prozent. Doppeltes Risiko also! Das stimmt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn das Risiko blieb trotzdem minimal. Es stieg nämlich nur von einem Fall unter 7000 Frauen auf zwei Fälle. Trotzdem setzten viele Frauen in Panik die neue Pille ab. Allein in England kam es daraufhin zu mehr als 10.000 zusätzlichen Abtreibungen.

Hoffnung macht, dass es gar nicht so schwierig ist, Statistikkenntnisse zu verbessern. Die Bildungsforscher verpassten den Studenten einen 90-minütigen Schnellkurs. Danach beantworteten diese im Schnitt 90 Prozent der Fragen richtig. Klar, hier ging es nur um zehn Multiple-Choice-Aufgaben – im Studium braucht es deshalb deutlich mehr als einen Crashkurs von eineinhalb Stunden.

Wie wenig Medizinstudenten bisher den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten üben, das zeigt die praktische Vorbereitung auf das Staatsexamen. Viele angehende Ärzte lernen für die Prüfung nach einem 100-Tage-Plan: Kardiologie, Hämatologie, Pneumologie und so weiter. Für Statistik ist von diesen hundert Tagen ein einziger reserviert – Tag Nummer 84, der vorletzte vor der Wiederholung alter Examina.