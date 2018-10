Lauter Birkenstämme stehen im Museum, daran Bildschirme, auf denen Wälder zu sehen sind – das russisch-ukrainische Grenzgebiet. Eine Frauenstimme erzählt von der Vereinnahmung der Ästhetik durch die Politik, und es wirkt wie ein Film des Avantgarde-Regisseurs Andrej Tarkowski. Dahinter steckt allerdings ein Kollektiv, das gerade weltweit von sich reden macht, eine Gruppe von Designern mit dem Namen Metahaven. Erstmals werden sie jetzt mit einer großen Überblicksausstellung geehrt, in Amsterdam und in London. Wer wissen will, was Design, was Kunst heute sein können, wie sich Gestaltung politisieren und Ideologiekritik mit grafischen Mitteln betreiben lässt, der ist hier genau richtig.

Das 2007 von den niederländischen Grafikern Vinca Kruk und Daniel van der Velden gegründete Kollektiv gestaltet keine Bankenjahresberichte oder Sportschuh-Werbekampagnen. Zu den Kunden ihres Büros zählen Kunstverlage wie Veliz oder Kulturinstitutionen wie die Tensta Kunsthall in Stockholm. Wirklich bekannt wurde Metahaven aber durch Essays über Design, Politik und Netztheorie, die viele weitere Denker und Künstler neugierig machten.

Alle gemeinsam beschäftigt sie die visuell überfrachtete Digitalwelt. Sie recyceln den grafischen Müll, den der Großkonzerne ebenso wie den der Amateurdesigner. Als wären die Neunzigerjahre nie zu Ende gegangen, leuchten die Buchprojekte und Videos von Metahaven in Pastelllila, Türkis und Mattgold, ein Rückgriff auf die naiven Anfangszeiten des Digitalen, der wiederum auf die Theorien der Grafiker zurückgeht. In ihrem Manifest White Night heißt es, Design sei die Gestaltung von Oberflächen, die bisher begrenzt waren, etwa auf Papier, die sich hingegen jetzt im endlosen digitalen Raum "jenseits jeglicher Notwendigkeit, jenseits der Vernunft" vermehren. Metahaven treibt mit dieser Art von Unvernunft sein satirisches Spiel und entblößt die schöne neue Bilderwelt.

Auch die politische Dimension dieser Welt beschäftigt das Kollektiv immer mal wieder. 2010 erschien Uncorporate Identity, ein Buch, das auf über 600 Seiten die visuelle Sprache von Staaten und Unternehmen untersucht. Essays von Architekten und Philosophen behandeln das Visual Branding der letzten Sowjetrepublik Transnistrien oder die Verwendung von Bildern im Krieg gegen den Terror. Beschrieben wird auch das erste gemeinsame Projekt der Metahaven-Designer: eine visuelle Identität für das "Fürstentum Sealand". Diese Ölbohrplattform vor der britischen Küste reklamiert für sich den Status eines unabhängigen Staates. Van der Velden und Kruk faszinierte an Sealand die fiktive Staatlichkeit. Alle Staaten vergewissern sich ihrer Existenz durch Symbole und Bilder; hier hatte Metahaven die Chance, selbst solche Bilder und Symbole zu produzieren, das Kollektiv entwarf Pässe und Logos staatlicher Institutionen für Sealand. Ein Spiel, das die identitätspolitische Bedeutung dieser Zeichenwelt herausarbeitete.

2010 suchten die Designer den Kontakt zu WikiLeaks und schlugen vor, der Enthüllungsplattform eine Corporate Identity zu gestalten, inklusive Merchandiseprodukten, um einen Finanzboykott durch Kreditkartenfirmen zu umgehen. Neben T-Shirts und Kaffeetassen entwarfen sie Schals, die mit ihren camouflageartigen Mustern auf Themen wie Überwachung und Transparenz anzuspielen schienen. Dabei kopierten sie Louis-Vuitton-Schals, sodass man sich mit diesen nun die Netzkultur der endlosen Raubkopien um den Hals wickeln kann. Die Entwürfe für WikiLeaks und andere Grafikarbeiten wie Poster und Bücher sind im ersten Raum in Amsterdam ausgestellt.

Es folgen vier Säle, in denen Metahavens Videos zu sehen sind, Arbeiten, die nicht zuletzt die Enttäuschung über WikiLeaks spiegeln, das sich als libertäre Trollplattform entpuppte. Damit löste sich für Metahaven die Illusion auf, das Internet sei ein Instrument der Befreiung. Zugleich zeigen die Videos, wie sich die Designer immer weiter der Kunstszene annäherten.

Der Unterschied zwischen Design und Kunst, so Daniel von der Velden, liege in der Arbeitsweise und auktorialen Kontrolle: Im Studio von Metahaven beteiligten sich alle gleichberechtigt, jeder Angestellte, jede Praktikantin arbeitete mal an einem Poster oder einer Website. Auf diese Weise sind auch die ersten filmischen Arbeiten von Metahaven entstanden, die Musikvideos für die amerikanische Pop-Sängerin Holly Herndon sowie die Netz-Dokus Black Transparency von 2013 und City Rising von 2014. Doch offensichtlich gelangte dieses basisdemokratische Verfahren an seine Grenzen. Mit The Sprawl (2016) verabschiedeten sich Metahaven vom Studio-Modell, seitdem halten die beiden Gründungsdesigner alle Fäden in der Hand.

Im Birkenwald des zweiten Raums läuft The Sprawl mit dem Untertitel: Propaganda about Propaganda. Die Stimme der amerikanischen Botschafterin Victoria Newland erklingt, es sind Ausschnitte eines abgehörten Telefonats zu hören. Als sie die Einstellung der USA gegenüber Europa klarmacht – Fuck the EU! –, prasselt ein Datenregen über den Bildschirm, es sind computeranimierte Würfel in europäischem Blau und Gelb. Die Seiten der Würfel zeigen politische Embleme, von Metahaven ins Absurde verdreht: Euro- und Dollar-Zeichen, die Logos der demokratischen und republikanischen Parteien in den USA. So soll deutlich werden, wie die Sprache der Bilder dabei hilft, Ideologien zu verschleiern. Ansonsten folgt The Sprawl eher der Erzählweise eines konventionellen Dokumentarfilms. Zwischen auf YouTube gefundenen Aufnahmen des Arabischen Frühlings und des Ukrainekonflikts gehen Experten der Frage nach, wie das Internet als Propagandawerkzeug genutzt wird. Der britische Journalist Peter Pomerantsev gehört dazu, der erstmals in westlichen Medien von Putins "politischen Technologien" berichtete, die darauf abzielen, den Wahrheitsbegriff durch eine Flut von Gegendarstellungen aufzulösen.

Die Filme in den weiteren Räumen des Museums erscheinen auf den ersten Blick so, als betrete Metahaven thematisches Neuland. In dem Video Information Skies (2016) turteln zwei Jugendliche in einem sattgrünen Wald, man hört Gedichte auf Ungarisch. Der andere Film, Hometown (2017), folgt auf zwei Bildschirmen zwei Frauen in fast identischen Einstellungen durch ihre verwüsteten Heimatstädte, durch Beirut und durch Kiew.

Mit diesen eher langsam geschnittenen, fast meditativen Filmen wollen die Metahaven-Leute etwas Neues erkunden: nach den technischen die psychologischen Strukturen. Die Filme seien eine metaphorische Erkundung der emotionalen Zustände, die das Internet hervorrufe, sagt Vinca Kruk, ihr Kollege Daniel van der Velden nennt es eine Hinwendung zur Poesie. Visuell sind diese neueren Filme noch immer beeindruckend, doch so ganz will die Aneinanderreihung von Trendthemen nicht zünden. Tatsächlich, wer diese Filme sieht, fühlt sich an Erfahrungen im Internet erinnert: Man wird flach gewalzt von assoziativen Sprüngen, und danach ist man verwirrter als zuvor.

Im eigens für die Ausstellung produzierten Film Eurasia (Questions on Happiness) verschmelzen schließlich die Metahaven-Themen Geopolitik, Internet und Subjektivität. Der Film gleicht einem Archipel aus gefundenen YouTube-Clips, Animationssequenzen und cineastisch gefilmten Szenen im Ural. Es ist auch eine Reise entlang der Neuen Seidenstraße, von der russischen Steppe in die mazedonische Hauptstadt Skopje, die gerade von einem brutalistischen Gesamtkunstwerk in eine imperiale Kapitale des 19. Jahrhunderts verwandelt wird. In dieser Welt haben Narrative und Emotionen endgültig die Fakten abgelöst, was mit Aufnahmen von Reden europäischer Populisten wie Nigel Farage und Beppe Grillo illustriert wird. Es ist ein düsteres Bild, das Metahaven hier zeichnet. Deren Witz ist auf und davon.



Die Ausstellung im Stedelijk Museum in Amsterdam läuft bis zum 24. Februar 2019. Im Institute of Contemporary Arts, London, ist die Metahaven-Schau bis zum 13. Januar zu sehen