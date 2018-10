Drei Ereignisse erschüttern den amerikanischen Wahlkampf vor den Zwischenwahlen am 6. November, den sogenannten Midterms: der schlimmste antisemitische Anschlag der amerikanischen Geschichte; eine Serie von Briefbomben gegen die prominentesten Kritiker des Präsidenten; der Marsch von etwa 5000 Migranten aus Honduras durch Mexiko auf die US-Grenze zu.

Die drei Ereignisse sind auf eine unheimliche Weise miteinander verknüpft: Der Attentäter von Pittsburgh brachte Juden um, weil sie in seiner Wahnwelt dafür verantwortlich sind, "Invasoren ins Land zu bringen, die unser Volk töten"; er ermordete elf Menschen. Der Briefbomben-Absender war ein fanatischer Trump-Anhänger, der all jene terrorisieren wollte, die sich gegen den Präsidenten stellen, darunter Ex-Präsident Obama, Hillary Clinton und der Sender CNN. Die Karawane der Migranten aus Mittelamerika wiederum war bis zu den beiden Terrorakten der größte Trumpf des Präsidenten in seinem Wahlkampf. Er warnte vor einer Invasion, einem "Anschlag" auf Amerika, den er abwehren werde, zur Not militärisch. Die Demokraten steckten hinter der Karawane, behauptete Trump. Sie wollten "offene Grenzen". Andere Republikaner lancierten, der Investor und Philanthrop George Soros, jüdischer Herkunft, finanziere den Marsch der Flüchtlinge.

Wenige Tage vor einer entscheidenden Wahl erlebt Amerika, dass die Entsicherung der öffentlichen Debatte durch den Präsidenten in politische Gewalt umschlägt.

Was auf dem Spiel steht

Normalerweise interessieren die alle vier Jahre stattfindenden Midterms außer Experten kaum jemanden. Doch bei diesen Zwischenwahlen ist nichts normal. Sie sind zu einem Referendum über den Trumpismus geworden, die erfolgreiche und vielleicht gefährlichste politische Richtung der Gegenwart.

Es geht bei diesen Halbzeitwahlen um die Frage, ob die berühmten Checks and Balances der amerikanischen Verfassung, die institutionellen Sicherungen gegen Machtmissbrauch, eigentlich noch funktionieren. Ob man gegen diesen Präsidenten, der alle Regeln bricht und ganz offen hetzt und lügt, noch mit Anstand Wahlen gewinnen kann. Anders gesagt: ob sich Hass und Hetze mit den Mitteln der Demokratie einhegen lassen. Oder ob Trumps Strategie, die Gesellschaft zu spalten, erfolgreich bleibt.

Das hätte enorme Auswirkungen weit über die USA hinaus. Die Internationale der Nationalisten samt ihren europäischen Vertretern in Italien, Ungarn, Polen – und auch in Deutschland – würde sich von einen Trump-Sieg angespornt fühlen. Dabei steht Donald Trump am kommenden Dienstag gar nicht auf dem Wahlzettel.

Was zur Wahl steht

Die 140 Millionen registrierten Wähler in den USA entscheiden vor allem über die Zusammensetzung des Parlaments. Also darüber, ob Donald Trump sich auch künftig auf beide Kammern des Parlaments stützen kann oder ob er sich mit einer Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus, und vielleicht sogar im Senat, auseinandersetzen muss.

Gewählt werden alle 435 Abgeordnete des Repräsentantenhauses und 35 von 100 Senatoren. Derzeit beherrschen die Republikaner beide Häuser. Im House of Representatives sind sie mit 240, die Demokraten mit 195 Abgeordneten vertreten; im Senat haben die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Senatoren.

Die Demokraten haben durchaus Chancen, eine Mehrheit im Parlament zu gewinnen. Dass der amtierende Präsident zur Mitte seiner ersten Amtszeit einen Rückschlag erfährt, haben zuletzt Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama erleben müssen. Die Midterms als Korrektur – das ist beinahe schon Teil der politischen Folklore der USA.

Schaut man sich beide Kammern des Kongresses an, so sieht es auf den ersten Blick so aus, als könnten die Demokraten am einfachsten die Mehrheitsverhältnisse im Senat zu ihren Gunsten verändern, müssten sie doch nur zwei Senatoren hinzugewinnen.

Die Chancen der Demokraten

Doch das wird schwer für sie, denn was den Senat angeht, stecken die Demokraten in der denkbar ungünstigsten Ausgangslage. Von den insgesamt 35 neu zu wählenden Senatoren gehören 26 ihrem Lager an, nur neun dem republikanischen. Das heißt, die Demokraten müssten den Republikanern am kommenden Dienstag nicht nur zwei Senatorensitze abspenstig machen, sondern darüber hinaus ausnahmslos alle ihre 26 Mandatsträger verteidigen. Das ist nahezu aussichtslos, denn einige dieser Senatoren müssen sich gegen ihre republikanischen Herausforderer ausgerechnet in solchen Bundesstaaten behaupten, die Donald Trump im Jahr 2016 haushoch, zum Teil sogar mit einem vierzigprozentigen Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen hat. Zu diesen demokratischen Senatoren zählen etwa Heidi Heitkamp aus North Dakota, Joe Manchin aus West Virginia, Claire McCaskill aus Missouri und Jon Tester aus Montana.

Wahrscheinlicher ist es, dass die Demokraten das Abgeordnetenhaus zurückgewinnen. Dazu müssen sie die Mehrheitsverhältnisse in mindestens 25 der insgesamt 435 amerikanischen Wahlbezirke umkehren. Die meisten Umfragen sagen voraus, dass ihnen dies gelingen kann, denn in etwa 60 Wahlbezirken wackelt der Stuhl des republikanischen Amtsinhabers.

Eine demokratische Mehrheit im House of Representatives könnte Trump schwer zusetzen. Die Opposition hätte ein Instrument, um den politischen Klimawandel zu verlangsamen: Sie hätte die Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse etwa zur Russlandaffäre und zu Trumps Finanzgeschäften einzusetzen, die Zeugen laden und Unterlagen beschlagnahmen können. Das Abgeordnetenhaus könnte mit den Stimmen der Demokraten auch ein Amtsenthebungsverfahren einleiten – nicht nur gegen den Präsidenten, sondern auch gegen den soeben von Trump ernannten Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh, der eines Vergewaltigungsversuchs beschuldigt wird. Allerdings: Aus dem Amt entfernen kann beide am Ende nur der Senat, und dort werden höchstwahrscheinlich die Republikaner das Zepter in der Hand behalten.

Was überraschen könnte

Am 6. November steht jedoch weit mehr auf dem Spiel als allein der amerikanische Kongress in Washington. In 36 der 50 US-Bundesstaaten werden auch die Gouverneure und die föderalen Parlamente neu gewählt. Diese Entscheidungen laufen zwar diesseits des Atlantiks unterhalb des Radars, sie sind politisch und strategisch aber mindestens ebenso wichtig. Aus einem einfachen Grund: Diejenige Partei, die einen Bundesstaat regiert, hat die Macht, dessen Wahlkreise neu zu ziehen. Das heißt, Republikaner oder Demokraten können diese Wahlkreise so zu ihren Gunsten zurechtschneiden, dass am Ende in dem jeweiligen Bundesstaat möglichst viele Abgeordnete ihrer Partei gewinnen. Die demografischen Veränderungen sind rasant, 2020 kommt der neue Zensus heraus, dann werden vielerorts die Wahlkreise neu bestimmt und die Felle neu verteilt.

Außerdem: Je mehr Gouverneurspaläste und Parlamente eine der beiden Parteien beherrscht, desto besser ist sie für die nächste große Schlacht aufgestellt: die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020. Vor zwei Jahren war Donald Trump auch deshalb im Vorteil, weil die Demokraten während der Obama-Ära in vielen Rathäusern und Kapitolen in die Minderheit gerieten, gerade im Mittleren Westen, im Nordosten und im Süden. Heute dominieren die Republikaner fast zwei Drittel des Landes.

Mit aller Vorsicht kann man annehmen, dass die Republikaner am 6. November in etlichen Bundesstaaten Federn lassen werden. Allein deshalb, weil es hier den Republikanern ähnlich ergeht wie umgekehrt den Demokraten beim Kampf um die Mehrheit im US-Senat: Die Republikaner müssen 26 der insgesamt 33 von ihnen derzeit regierten Bundesstaaten verteidigen, die Demokraten hingegen nur neun von 16.

Die Wahl Barack Obamas war zweimal möglich, weil sich eine überwältigende Mehrheit der Wähler ethnischer Minderheiten, der Hispanics, der Schwarzen und Asiaten, für ihn entschied. Sie machte damit wett, dass ihm nur 39 Prozent der weißen Wähler ihre Stimme gaben. Der Kandidat Trump konnte zwar die Auswirkung des demografischen Wandels auf die Wahlergebnisse kurzfristig anhalten. Offen ist, ob er sie als Präsident dauerhaft aufhalten kann. Nichts spricht dagegen, die Obama-Koalition mit einer geeigneten Kandidatin oder einem geeigneten Kandidaten wiederzubeleben.

Welche Rennen interessant werden

Auch darüber werden die Midterms Aufschluss geben. Gut möglich, dass sich auf einmal ein Politiker aus der Provinz, von dem man bislang so gut wie nichts wusste, als ein neues Zugpferd der Demokraten erweist. Die demografischen Veränderungen könnten zum Beispiel dazu führen, dass mit Andrew Gillum erstmals ein Schwarzer Gouverneur von Florida wird oder mit Stacey Abrams zum ersten Mal eine Schwarze Gouverneurin des Südstaats Georgia.

Möglich sogar, dass Texas erstmals nach Jahrzehnten einen Demokraten in den Senat von Washington entsendet. Der nach amerikanischer Lesart ziemlich linke Demokrat Beto O’Rourke, der Trump vor Gericht anklagen möchte und für das Recht auf Abtreibung und eine allgemeine Krankenversicherungspflicht eintritt, hat nach den jüngsten Umfragen zum konservativen Amtsinhaber Ted Cruz aufgeschlossen. Ebenfalls könnte der Bundesstaat Arizona mit Kyrsten Sinema erstmals seit 1988 von einer Demokratin im US-Senat vertreten werden. Und auch im konservativen Südstaat Tennessee liefert sich der demokratische Kandidat für den Senat ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seiner republikanischen Konkurrentin.

Ebenso wenig sind die politischen Verhältnisse im Mittleren Westen und im Nordosten auf ewig festgelegt, dort also, wo Donald Trump 2016 seine Mehrheit gewann. Einige dieser Staaten, die zuvor noch für Obama gestimmt hatten, könnten am 6. November ins demokratische Lager zurückkehren. Die Chance ist jedenfalls groß, dass unter anderem in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Maine bald demokratische Gouverneure und demokratische Parlamentsmehrheiten regieren.

Und wenn er unbesiegt bleibt?

Was aber, wenn es anders kommt und die Republikaner zumindest in den beiden Häusern des Kongresses zu Washington die Mehrheit behalten? Auch das ist nicht ausgeschlossen. Dann werden Donald Trump und die Republikaner wie bisher durchregieren. Die Fortsetzung der Einparteienherrschaft würde ein Impeachment-Verfahren ausschließen; die Russland-Ermittlungen des Sonderermittlers Mueller könnten eingeschränkt werden; es gäbe mit Sicherheit weitere Deregulierungsschritte zugunsten umweltfeindlicher Industrien und der Banken (die beiden wichtigsten Geldquellen der Republikaner), außerdem weitere Steuererleichterungen für Reiche und einen erneuten Versuch, Obamas Krankenversicherungsreform zu kippen. Die Mauer würde gebaut, der Handelskrieg mit China und Europa fortgesetzt werden; Trump würde seine Attacken auf die Nato und die Europäische Union fortführen und weiterhin die Bundesgerichte mit konservativen Richtern besetzen. Die Zementierung der republikanischen Macht durch einen günstigen Zuschnitt der Wahlkreise könnte voranschreiten, in Vorbereitung auf Trumps Wiederwahl 2020.

Viel wird darauf ankommen, wem die äußerste Zuspitzung des politischen Kampfs (bis hin zum Terror) nutzt, die dieser Tage die Amerikaner bewegt: dem starken Mann, der das Klima mit angeheizt hat, in dem solche Untaten gedeihen? Oder denen, die das Land zu Mäßigung und Umkehr rufen? Der Ausgang ist erschreckend offen.

Was Amerikas Wählern wichtig ist Gesundheitsversorgung für alle? Ja, sagen 58 % aller registrierten Wähler. Genauer: 85 % der Demokraten und 24 % der Republikaner Quelle: Pew Research Center, Washington, September 2018 Trumps Steuersenkungen? 40 % finden das gut: 78 % der Republikaner, 11 % der Demokraten Quelle: Pew Research Center, Washington, September 2018 Trumps Importzölle? Dafür sind insgesamt 39 %: 72 % der Republikaner, 14 % der Demokraten Quelle: Pew Research Center, Washington, September 2018 Ein liberales Abtreibungsrecht? 61 % der registrierten Wähler finden das richtig: 80 % der Demokraten, 38 % der Republikaner Quelle: Pew Research Center, Washington, September 2018

