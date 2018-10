Als Ana Gonzales beschloss, ihr altes Leben aufzugeben, blieb ihr nur wenig Zeit zum Überlegen. Im Radio hörte sie die Nachricht, eine Karawane habe sich gebildet, Menschen, die sich zu Fuß gemeinsam Richtung USA aufmachten. Gleich werde es losgehen, sagte der Sprecher, vom honduranischen San Pedro Sula aus, einer Stadt in der Nähe des Dorfes, in dem Ana Gonzales lebt. Sie rannte rüber zu ihrer Nachbarin: Komm, wir gehen mit! Sie schickte ihren Sohn in sein Zimmer zum Packen. Dann stopfte sie selbst ein paar Klamotten in den Rucksack, drei T-Shirts, zwei Hosen. "Die hässlichsten", sagt sie, "die schönen sollte meine Tochter behalten." Das Mädchen würde sie bei der Großmutter zurücklassen. Als sie die Tür hinter sich ins Schloss zog, war ihre Tochter noch in der Schule.

Ana Gonzales – sie will aus Angst vor honduranischen Banden nicht ihren richtigen Namen veröffentlichen – ist 34 Jahre alt und eine von Tausenden Migranten aus Zentralamerika, die derzeit zu Fuß Mexiko durchqueren, um in die USA zu gelangen. In den vergangenen zwei Wochen ist die Karawane in der gesamten Region zum Politikum geworden. In den USA bestimmt sie sogar den Wahlkampf der Republikaner. Am kommenden Wochenende stehen die Midterm-Wahlen an, bei denen das Repräsentantenhaus und der Senat neu gewählt werden, Ausgang völlig offen. In immer neuen Tweets warnt Präsident Donald Trump nun vor den Migranten. Er nennt sie "Kriminelle", spricht von einem "nationalen Notstand für die USA". Die Abstimmung erklärte er zu einer "Wahl der Karawanen". Er kündigte an, 5200 Soldaten an die Grenze zu schicken.

Dass in der ganzen Welt Videos von ihr und den anderen Marschierenden über Fernsehbildschirme flimmern, weiß Ana Gonzales nicht. Auch nicht, dass Politiker ihr Schicksal für den Wahlkampf nutzen. Wie viele andere hier im Treck weiß sie nicht einmal, dass in den USA bald gewählt wird. Sie habe zwar gehört, dass Donald Trump vor einem Ansturm warne, erzählt sie. "Aber wir müssen in der Gruppe laufen, sonst kommen wir nicht an."

© ZEIT-Grafik

Es ist vier Uhr morgens in der mexikanischen Kleinstadt Mapastepec. Mehr als 800 Kilometer hat Ana Gonzales bereits zurückgelegt, in Flipflops. Sie hockt auf einem Platz auf einer Plane aus Plastik. Ihre rot gefärbten Haare glänzen, unter ihren Augen hängen Tränensäcke. "Ich habe kaum geschlafen", sagt sie. Neben ihr liegt ihre Nachbarin zusammengerollt auf einem Pappkarton. Sie ist im sechsten Monat schwanger und hat zwei kleine Töchter dabei. Sie ist keine Ausnahme. Auch Säuglinge tragen die Menschen in den Armen. "Vor zwei Tagen haben Männer versucht, nachts Kinder zu stehlen", erzählt Ana Gonzales. "Aber ein paar von uns haben es früh genug gemerkt und sie verjagt."

Mexiko ist für Migranten aus Zentralamerika das, was das Mittelmeer für afrikanische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ist: ein Hindernis, das viele nie überwinden. In Mexiko werden Migranten entführt, von Menschenhändlern zum Drogenhandel oder zur Prostitution gezwungen, ermordet. Andere werden festgenommen, 70.000 wurden in diesem Jahr bereits abgeschoben. Allein das Land zu durchqueren ist, wie auf einem Schlauchboot hohen Wellen zu trotzen. Sind sie aber viele, werden die Menschen zu einem Dampfer. So kümmert sich Gonzales später an diesem Tag um einen Mann, der erschöpft am Bordstein kauert. "Auf geht’s!", ruft sie und hilft ihm hoch. Als einem Jungen schwindlig wird – die Gruppe hat seit dem Morgen 46 Kilometer zurückgelegt, bei Temperaturen um 36 Grad, die Luft von Abgasen und Staub gefüllt –, bekommt er von Gonzales’ Sohn Mandarinen und einen Apfel geschenkt, obwohl die Gonzales auch nicht viel zum Essen haben. Und als in dieser Nacht in der Stadt Pijijiapan der Strom ausfällt, klettern Männer mit Taschenlampen durch die Reihen der Schlafenden und rufen: "Passt auf die Kinder auf!"

An vielen Orten wird die Karawane schon erwartet. Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen beobachten, wie Polizei und Behörden mit den Migranten umgehen. Ärzte verteilen Windeln und Medizin. Anwohner schenken Reis, Bohnen, frische Tortillas. Für Ana Gonzales ist die Karawane keine Bedrohung, sie ist ihre Lebensversicherung.

Vor allen Gefahren kann die Karawane sie aber nicht schützen. Fast jeden Abend berichten sich die Migranten von einem neuen Zwischenfall. Von dem Mädchen, das an der Grenze im Tränengasnebel erstickte. Von der Frau, die in der Dunkelheit von einem Auto überrollt wurde. Von dem 21-jährigen Jungen, der sich an einen Lastwagen klammerte und stürzte. "So viel Blut überall", sagt Ana Gonzales, die mit ihrem Sohn später an der Unfallstelle vorbeikam.