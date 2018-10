Einfach mal verschwinden, ohne Ankündigung, die Sache sein lassen, total und endgültig, und das nicht etwa für eine Auszeit, ein Sabbatical oder eine Wanderung auf dem Jakobsweg, sondern für immer: Diese ganz große Flucht steht heute den Mühseligen und Beladenen als einziger echter Ausweg in eine Freiheit vor Augen, wenn ansonsten überall die kleinen achtsamen Fluchten gefeiert und organisiert werden. Und manche streben dabei den finalen Schluss an.

Am Ende ist zunächst einmal auch Tabor Süden in seinem mittlerweile 21. Fall. Friedrich Ani lässt seinen Münchner Privatdetektiv die Flucht aus seinem bisherigen Leben planen: "Alles war einfach, alles war klar. Er würde einsteigen und aufbrechen." Seine alte Wohnung hat er gekündigt, niemand würde wissen, wo er ist: "Seine Zukunft wäre die allumfassende Unsichtbarkeit." Das ist durchaus eine Pointe bei einem Spezialisten für "Vermissungen", allerdings lastet auch einige Vergangenheit auf ihm: der Selbstmord seines besten Freundes Heuer, der zugleich Kollege war, und auch Edith Liebergesell, die Chefin der Detektei, deren Sohn ermordet wurde. Sie ist im Roman wie immer cool und eher still, aber natürlich verdammt gut: Sie ahnt, wo sie ihren Mitarbeiter aufgabeln muss, und stoppt ihn in letzter Sekunde am Münchner Hauptbahnhof.

Weiter geht es also mit dem wieder eingefangenen Tabor Süden in Der Narr und seine Maschine, weil er einem anderen Vermissten auf die Spur kommen soll. Und das ist – ausgerechnet – ein Kriminalschriftsteller. Cornelius Hallig, der unter dem Pseudonym Georg Ulrich vor Jahrzehnten Erfolg hatte, jetzt weithin vergessen ist und in einem Hotel lebt. Dessen Besitzer hat sein Verschwinden gemeldet, niemand weiß, wohin, Hinweise gibt es nicht. Mit routinierter Intuition nimmt Tabor Süden die Jagd auf.

Von Anfang an schneidet Ani die Fluchtversuche von Süden und Hallig abwechselnd gegeneinander. Zwei Männer wollen weg, wobei der eine seinem Schicksal nicht entkommt: Süden bleibt auf der Suche, ohne Befreiung, verfolgt die Fährte des Vermissten. Die Sache ist freilich nicht ganz ohne, das weiß er spätestens, als er im Kleiderschrank von Hallig einen Kasten findet, darin das Manuskript einer Biografie über den Autor sowie eine kleine Bürste zum Reinigen eines Revolvers; auch dieser ist verschwunden.

Anis wie immer eigentümlich barocker Existenzialismus ("Der Nachmittag schmolz träge in den Abend") nimmt also diesmal zwei Männer mit Sinnfragen ins Visier. Dass der überaus erfolgreiche Ani darüber hinaus ausgerechnet von einem kauzigen und vergessenen Krimiautor erzählt, mag man witzig oder manieriert finden. Allerdings ist die Vergänglichkeit des Ruhms ebenfalls ein Sinnfragen-Klassiker, der auch Ani umtreiben darf; im Buch gibt es einen schönen Dialog zwischen Süden und Hallig über dessen Schreiben: "Als ich noch Ideen hatte, kamen sie aus den Figuren." Anis Kunstgriff, Halligs Verschwinden in dem Moment beginnen zu lassen, nachdem dieser eine Biografie über sich lesen konnte, ist jedenfalls virtuos: Die Biografie, das fix und fertig gebannte Leben, als eine Art Tod des Autors – möglich ist davw dem Opfer vielleicht tatsächlich nur noch ein finaler Akt: "Sein Tag X begann." Und Tabor Süden weiß nach der Lektüre: "So sieht er sich selbst, ein getriebener Schatten, der den Abend nicht erwarten kann."

Friedrich Ani: Der Narr und seine Maschine. Ein Fall für Tabor Süden

Suhrkamp, Berlin 2018; 143 S., 18,– €, E-Book 15,99 €