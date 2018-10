Wie blöd kann man sein? Erst neulich habe ich kapiert, dass in Neuschwanstein das Wort Schwan steckt. Es war während einer Führung durch Neuschwanstein, der zweiten in meinem Leben, und ich konnte mich nur noch an das berühmte "Tischlein deck dich" erinnern, das direkt aus der Küche in den Speisesaal hochgefahren wird und das König Ludwig immer für mindestens drei Personen decken ließ, weil er, obwohl er stets allein aß, sich gern andere Gäste dazu vorstellte. Ungeduldig wanderte ich durch die Räume, das Schlafzimmer, das Ankleidezimmer, das Wohnzimmer, den Thronsaal, um dann enttäuscht festzustellen, dass das magische Tischlein sich gar nicht in Neuschwanstein befindet, sondern in Schloss Linderhof. Dort bin ich aber nie gewesen, in Neuschwanstein jedoch öfter.

Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Als meine Tochter sehr klein war, wohnten wir in einem Dorf nur zwanzig Minuten entfernt. Das Landleben, das im Sommer und Herbst das reine Glück gewesen war, entpuppte sich im Winter als eine überraschend dunkle und einsame Angelegenheit. Die Freunde aus der Stadt kamen nicht mehr, es fiel kaum Licht durch die kleinen Fenster des alten Hauses, mein Mann arbeitete im Ausland, es war unheimlich still, mir fiel die Decke auf den Kopf. Ich vermisste die Fremde und das Reisen. Also packte ich das Kind ein und fuhr mit ihm nach Neuschwanstein, setzte mich dort in ein helles und lautes Café unter lauter Japaner und Amerikaner und fühlte mich wieder in der Welt. Diesen Ausflug machte ich mehrere Winter lang. Mehr als 25 Jahre sind seitdem vergangen. Jetzt war ich wieder da. Statt japanischer schieben sich nun vorwiegend chinesische Touristen den Berg zum Schloss hinauf. Sie sind ungeduldiger und haben für langatmige Führungen keine Zeit. Sie machen Selfies vor Plakaten von Neuschwanstein, auf denen das Wetter sehr viel besser ist als meistens in der Realität. Ich machte es ihnen sofort nach, und das Foto wurde wirklich postkartenhübsch. Einer rief "New-Swan-Stone"! – und da fiel der Groschen. Ich lief sofort in den nächsten Andenkenladen und kaufte einen Plüschschwan, weil ich endlich den Schwan in Neuschwanstein begriffen hatte.