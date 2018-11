Der Benediktinerpater Nikodemus Claudius Schnabel hat das, was die Programmgestalter in den Sendern ein Fernsehgesicht nennen. Parlamentarier aller Parteien schätzen den 49-jährigen Ordensmann, wenn er sie in seinem Kloster, der Dormitio-Abtei auf dem Jerusalemer Zionsberg, empfängt und ihnen die Stadt erklärt. Dabei erweist er sich als profunder Kenner sämtlicher religiöser Strömungen. Deshalb hat ihn auch Markus Lanz entdeckt, der Ordensmann begleitet ihn auch dieses Jahr wieder zur Vorweihnachtszeit als religiöser Fährtenleser auf dessen Doku-Exkursionen ins Heilige Land. Seit diesem Frühjahr hat das ZDF für Pater Nikodemus nun ein eigenes kleines TV-Format entwickelt: "Ein Grund zu feiern", etwa 15 Minuten lang.

Jeweils zu den kirchlichen Feiertagen Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und zum Dreikönigstag kann man Pater Nikodemus dabei zusehen, wie er sich an sehr weltlichen Orten persönlichen Grenzerfahrungen aussetzt. Sie sollen ihn an den Rand seiner körperlichen Kräfte bringen. Die ersten beiden Sendungen hatten mehr als zwei Millionen Zuschauer, eine sehr hohe Einschaltquote für einen kirchlichen Sendeplatz.

An Fronleichnam, dem "Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi", begab sich der unsportliche Geistliche in ein Krafttrainingstudio, um mit schweißtreibenden Kniebeugen, Gewichten und Expandern den grotesken irdischen Trend physischer Selbstoptimierung durch Bodybuilding nachzuempfinden. In leidensgeprüfter Tapferkeit absolvierte er brav alle Übungen, streikte aber beim Protein-Smoothie, den ihm der Trainer mixte: "Wir Benediktiner", protestierte er, "verstehen das Paradies als ein ständiges Gastmahl mit Gott, das tägliche Essen als einen Vorgeschmack davon. Das hier jedoch schmeckt wie Hölle."

An Mariä Himmelfahrt testete der Mönch beim Paderborner Libori-Volksfest riskante Fahrgeschäfte. Sich durchboxen beim Autoskooter oder kopfüber in den Looping, das ist Welterfahrung im Extremen. Auf der Kirmes in der XXL-Schaukel seine Angst zu überwinden: Das schaffte der Pater nicht. Ihm war speiübel. Sein Begriff von Himmelfahrt ist dann doch ein ganz anderer. Was fühlen die Menschen da? Kann man etwas Theologisches daraus ziehen? "Jesus", sagt er, "hat schließlich auch nicht zu Hause gesessen, sondern die Leute aufgesucht, mit denen andere nicht gesprochen haben."

Und er fügt hinzu: "Ich bin als Mönch in der Welt nicht mehr so zu Hause wie früher, und die Welt kennt solche Leute wie mich ja gar nicht." Keine Scheu vor dem Ekel: Zu Allerheiligen steigt der Geistliche als Kanalarbeiter in die Kloaken der Stadt Augsburg, dort wo man sich nur mit Atemschutz vor den übelriechenden Dämpfen der Exkremente schützen kann. Niederfahren zum Unrat der Zivilisation, für einen Tag bei denen sein, die diese Drecksarbeit für uns machen.

