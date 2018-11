Also, liebe Leser, lassen Sie uns bitte ganz offen zueinander sein. Bevor Sie sich durch diesen Text kämpfen, sei Ihnen gesagt, dass der Job des Kritikers auch kein einfacher ist, obgleich es von außen gegenteilig erscheinen mag. Unter uns, die Zeiten der Gratisbeschenkungen sind passé, und bisweilen drängt sich dem Schreiber der Eindruck auf, unsere Welt sei hinlänglich erfasst, jede Referenz gezogen, jeder Gedanke schon gedacht worden. Vor dem Hintergrund kann es absolut fantastisch oder undankbar sein, wenn die Kunst auf neue Bühnen drängt, wie im Planetarium geschehen.

Fantastisch, falls sich neue Welten, Referenzen, Gedanken auftun. Undankbar, wenn man nicht versteht, was das jetzt gewesen sein soll. Doch, das kann man so sagen: Der Job des Kritikers ist richtig traurig, wenn der Kritiker das, was er kritisieren soll, nicht versteht. Da kommt einem das berühmte Bob-Dylan-Zitat in den Sinn: "Kritisiere nichts, was du nicht verstehst." Das war jetzt eine Popkulturreferenz, vielleicht wollen Sie das honorieren, selbst wenn sie mit der Schau im Planetarium nichts zu tun hat. Es sei auch noch erwähnt, dass ein Kritiker, wenn er auf dem Schlauch steht, natürlich trotzdem sein Gesicht wahren kann. Meistens bekommt er oder sie eine Pressemappe zugesteckt, in der das Gesehene von den Machern erklärt wird, selbstverständlich in wissenderen Worten, als sie der Kritiker je hätte finden können. Dazu kommen abseitige Produktionsdetails, die nur darauf warten, in den Text eingesetzt zu werden. Der Kritiker, eben noch verzweifelt, liefert plötzlich einen tastenden, nicht allen verständlichen, aber durchaus soliden Text ab. Vorliegender Text steht schamrot zum Nichtverstehen, was daran liegt, dass der Texter die Pressemappe ebenso wenig verstanden hat. Eine Metapher, die diese Notlage veranschaulicht: Das Schiff, mit dem Sie fahren, geht unter, und das Rettungsboot, das Sie zu Wasser lassen, schlägt Leck.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Bevor wir richtig oder eben gar nicht einsteigen in die Kritik, noch einige Worte zur Ausgangslage: Das Hamburger Planetarium, übrigens das besucherstärkste Planetarium des Landes (Pressemappe), hat sich mit den Berliner Festspielen verbündet, um neue Formate im Kuppelraum auszuprobieren. Filmemacher, Klangkünstler und Game-Designer entwerfen, was sie für sinnvoll erachten, um die 360-Grad-Technologie zu bespielen. Das ist absolut nachvollziehbar, wirklich, die Motivation ist verständlich. Dann aber leider nicht mehr viel, weshalb sich der Texter auch kein Urteil darüber erlaubt, ob es stimmt, was das Presseheft selbstbewusst behauptet: Planetarien seien die Kunsträume der Zukunft. Eher nicht, pocht eine Ahnung nach der Show durch den Kopf, aber woraus speist sie sich? Doch nur aus einem Mangel an Kenntnis!

Deshalb schnell zum Gesehenen, das hier ganz wertfrei nacherzählt werden soll. Zuerst läuft Chain Opera, ein Kurzfilm, hätte man als Kritiker geschrieben, nur das Heft korrigiert: die Dokumentation einer Performance mit erweitertem Ensemble. Holly Herndon und Matthew Dryhurst zeichnen dafür verantwortlich. Wir sehen einen Mann am Boden eines Auditoriums, über ihm eine Frau und junge Menschen. Der Mann war mal ein erfolgreicher Anwalt, informiert eine Off-Stimme. Aber nun geht es ihm nicht gut. Der Mann setzt sich, die Menschen strömen in die Ränge, die Frau monologisiert nicht wiederzugebende Versatzstücke eines Schicksals, das ihr eigenes oder irgendjemandes sein könnte, unterbrochen von nicht wiederzugebenden Rufen der Beistehenden. All das sehen wir diffus voyeurhaft wie durch einen Türspion. Die Ränder der Handlung krümmen nach außen ab. Dann ist das Werk vorbei, über das es im Presseheft heißt: "Am Beginn eines neuen Zeitalters suprahumaner Intelligenz, zu der wir keinerlei Landkarte oder nützliche Analogie haben, fragen wir uns, welche kollektiven Choreografien fortan nötig sein werden." Bevor man überlegen kann, was der Satz bedeutet, geschweige denn was er mit dem Film zu tun haben könnte, beginnt der zweite. Titel: Extraordinary Alien. Künstler: Fatima Al Qadiri & Transforma. Monolithische Flächen, funkelnde Oberflächen, kristalline Porösitäten, zu Dub-Beats ins Halbdunkel getaucht. Es sieht aus, als habe man eine Juwelier-Auslage mit Öl übergossen und abgefilmt. Zu Beginn ist das sehr schön, danach meditativ, final sedierend. Nicht wenige im Publikum nicken weg. Das Presseheft sieht, was der Kritiker übersehen hat: "Die Materialien werden gezielt eingesetzt, um die Sci-Fi-Eigenschaften irdischer Gegenstände zu unterstreichen – ein faszinierendes Spiel mit Spannung, Wiederholung und Erwartung."

Das letzte Werk des Abends: Eye of the Dream von David OReilly. In der planetarischen Kuppelrosette rotiert eine Öffnung, die größer wird und aus der einiges auf die Besucher hinabregnet, im übertragenen Sinne, filmisch halt. Schweine, Katzen und Hunde. Tankstellen, Hämmer, Ampeln. Fossilien, Stühle, Muscheln. Am Ende batikgefärbte Fetzen, spektrale Blitze, Totenköpfe. Allen gemein ist die Optik, die dem PC-Spiele-Klassiker Everything von OReilly entnommen ist und an Emojis erinnert. Es regnet 40 Minuten lang Emojis. Das Presseheft weiß: "Die spielerische Handlung im Fokus der Version dieser Welt, die OReilly für das neue Dispositiv von 'The New Infinity' entworfen hat, ist der Tanz. Der Tanz ist paidia par excellence, die raison d’être des Tanzes ist die (spielerische) Bewegung durch den Raum."

Liebe Leser, mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles, was über ihren Horizont geht, das hat der französische Schriftsteller François de la Rochefoucauld einst gesagt. Diese Kritik, die nie getanzt ist, immer nur getaumelt, verurteilt deshalb überhaupt nichts. The New Infinity. Die neue Unendlichkeit. Und damit auch unendliche Ratlosigkeit. Ist das schlimm? Die roten Sessel im Planetarium sind jedenfalls, per Knopf in die Waagerechte gebracht, irrsinnig bequem.

The New Infinity wird mit weiteren Produktionen 2019/2020 im Planetarium fortgesetzt